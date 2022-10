Dudas que esclarecen. Ramiro Gálvez Ramírez (36), conviviente de Gabriela Sevilla, rindió su manifestación ante la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía informando que tenía serias dudas sobre el embarazo de su pareja, quien movilizó a todo un país tras ser reportada como desaparecida el pasado 20 de octubre y aparecer dos días después sin su bebé.

En las declaraciones a las que tuvo acceso Perú21, Ramiro Gálvez reveló que Gabriela le enseñó un informe de su embarazo emitido por un doctor que incluía su número de colegiatura, con quien más adelante conversaría solo para confirmar que el documento era falso, pues los número de colegiatura no coincidían.

“Ella se encontraba en su último estado de gestación, siendo que se controlaba en la Clínica Internacional de San Borja, pero ella nunca me mostró la historia clínica o algún documento de su estado de gestación real, lo único que me mostró en una oportunidad fue un informe emitido por el Dr. ***, identificado con CMP *****, en donde indicaba que la fecha prevista de parto era el 28 de agosto de 2022, así como un par de fotos de una ecografía”, dijo Ramiro.

Gabriela Sevilla y toda su historia

“NACE MI DUDA”

Gálvez relata que precisamente es de ese informe que nace la duda de su paternidad y también del embarazo, debido a que las fechas de programación del nacimiento no coincidían. Razón por la que “hace 4 días atrás de su desaparición decidió buscar la ayuda de cinco ginecólogos, para ver el tiempo de gestación real que tenía mi conviviente y, además, si coincidía con la fecha y el tiempo que debería nacer mi hijo”.

“Dentro de los cinco ginecólogos con los que hago las consultas del embarazo de mi conveniente, me acerco con el DR. ***, quien supuestamente le había dado un informe de embarazo a mi conviviente, pero era falso, mostrándome su colegiatura que era muy distinta a la que mi conveniente me había mostrado”, agregó Ramiro a las autoridades.

Al hacer su propia investigación, Ramiro encontró que el número de colegiatura que había sellado el informe falso correspondía a una doctora mujer.

Tras la aparición de Gabriela Sevilla, sin su supuesta bebé recién nacida, el caso ha generado interrogantes sobre qué fue lo que sucedió con la menor y por qué la mujer estuvo 36 horas desaparecida. Esto es lo que se sabe del intrigante caso que ha conmocionado a medio Perú.

Gabriela no acudió a dar su declaración

Gabriela Sevilla no acudió a la citación policial que se le formuló a fin de esclarecer todos los hechos suscitados. Ella nunca dejó su inmueble ubicado en Surco. “Hemos visto a su padre realizando sus actividades cotidianas, salió a comprar pan y a pasear al perro. El vehículo que tiene está estacionado, entonces, todo indicaría que no va acudir ella (Gabriela) a la sede policial”, dijo un reportero de Latina.

Gabriela Sevilla pide a sus amistades buscar a su hija

Frente a las cámaras

Gabriela Sevilla salió a declarar ante la prensa y confirmó que sí estuvo embarazada, pese a los exámenes médicos negativos propalados por la Fiscalía y Ministerio del Interior.

La mujer, de 30 años, desea que le hagan nuevos exámenes completos, pues la información que se mostró es errónea. “Tengo todos los papeles de mi embarazo. Tengo pruebas en mi casa”.

“Cuando di a luz, no escuché a mi bebé llorar. Es un error, el médico legista no me hizo el examen”, agregó.

Según los padres de Gabriela Sevilla, su hija llevó su control de embarazo en la Clínica Internacional.

