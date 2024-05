El alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, aseguró no consumió licor antes del accidente en el peaje Chillón y que ni siquiera estuvo como copiloto dentro de la camioneta.

“Yo estaba en el asiento de atrás, cuando se escucha que hay gasolina derramándose empezamos a salir como sea, opté por salir por la parte de adelante (lado de conductor)”, dijo a RPP.

Y agregó: Nosotros no (bebimos licor), estábamos yendo recién a una reunión, por eso compramos una caja de cerveza”.

Sin embargo, luego aceptó que quien conducía la camioneta, Roy Hualpa (jefe de la Oficina General de Comunicaciones), sí consumió licor y que no conocía que carecía de licencia de conducir.

“Hoy sabemos que no tiene licencia de conducir, estaba en el límite, es probable que haya tomado una bebida adicional, una lata de cerveza es probable que termine en 0.57... pasó el límite que la norma permite”, expresó.

Agregó que no tiene chofer y por ello le pide a amigos y funcionarios que lo trasladen. En caso de Roy Hualpa, confesó que no era la primera vez que conducía su camioneta.

“Yo no tengo chofer estable, yo también manejo y sí tengo licencia (…) en otras ocasiones (Roy) manejó la camioneta, no sabía que no tenía brevete”.

La ‘fuga’ de la ambulancia

Espinoza explicó que se retiró de la ambulancia de forma voluntaria porque no iba a ser atendido en el hospital de Puente Piedra por la carga de pacientes.

“No me sentía con gravedad, yo voluntariamente decidí retirarme y atenderme de manera particular (…) no tenía ninguna obligación de ir al hospital, no estaba obligado a pasar por dosaje etílico, yo me sentía bien”, expresó.

Explicó que no le comunicó su retiro al policía que estaba en la ambulancia, sino con el paramédico y negó que la presencia del personal de la municipalidad haya sido a pedido de él.

“Ellas (funcionarias municipales) se enteran a partir del llamado que hacen de Rutas de Lima, sabían que yo estaba en el accidente y se acercan al hospital. Ahí yo desciendo, gentilmente me ayudan a subir a otro vehículo para atenderme de manera particular”.

Sobre el ataque del sereno Eleazar Guerrero Cubas, quien golpeó al policía, dijo que aún no ha conversado con él y lamentó el suceso de violencia.

“Yo lamento la violencia, es algo que la fiscalía tendrá que ver, si hay algo indebido se sancionará (…) espero conversar (con Eleazar Guerrero) hoy o mañana que se reincorpora y nos informe”, expresó.

