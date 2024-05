Christian Domínguez sigue dando que hablar, pero esta vez por su conducción en el programa ‘Préndete’ junto a Karla Tarazona . El músico también aclaró su vínculo laboral con Panamericana .

El cumbiambero aseguró que hasta el momento no tiene ningún vínculo laboral con el magazine, pero se divirtió al volver a conducir con Karla Tarazona.

“Fui como invitado, no tengo ningún tema (vínculo) laboral ni nada por el estilo. Es por un tema comercial, fui al programa para la secuencia de la cocina de chifa, pues tengo una inauguración el 21 de mayo con mi chifa Tusan Wok, en Pucallpa, y estoy haciendo publicidad. Fui de invitado y me dijeron conduce, y es mi confort, la pasé bien, me reí. Tengo otras propuestas (de trabajo), pero no de Panamericana”, contó a Trome.

El músico aclaró que seguirá visitando el programa ‘Préndete’, pese a las críticas. “Estaré visitando estos días el programa hasta mi inauguración. Si fuera el nuevo conductor no tendría ningún problema en contarlo, pero no diré algo falso”, refirió.

Por otro lado, aseguró que la química con Karla Tarazona frente a la pantalla no ha cambiado. “Nosotros ya hemos trabajado juntos (en ‘Hola a todos’), siempre hubo química de chamba porque nos llevamos bien, es sencillo chambear así. Han pasado años, pero todo tranquilo, nos hablamos como en la vida real y es más sencillo”, contó.





Ducelia Echevarría explica su salida de Panamericana

Ducelia Echevarría no dudó en pronunciarse en sus redes sociales para explicar su ausencia del programa ‘Todo Se Filtra’, luego de que algunos sus seguidores cuestionaran su salida de Panamericana.

Cabe mencionar que, a finales de marzo, la exchica reality se despidió del programa ‘Préndete’, generando sorpresa e intensificando los rumores sobre la posible llegada de Christian Domínguez al programa.

Luego, reapareció como nueva conductora de ‘Todo Se Filtra’ al lado de Kurt Villavicencio.

Sin embargo, la modelo se despidió de Panamericana. “Los cambios siempre son para bien. Lindo estar fuera mucho tiempo, desconectada de todo, analizando el porqué de todo, y reorganizando todo. Que todo siga su curso”, escribió en Instagram.

