El mundo de la farándula ha sido sacudido por las revelaciones de Andrés Olano Castro, más conocido como Andy V, quien compartió un sorprendente encuentro que tuvo con el afamado presentador de televisión Ernesto Pimentel, en medio del revuelo generado por el estreno de su película biográfica ‘Chabuca’.

Durante una transmisión en vivo, Andy V relató un episodio ocurrido hace varios años en una reunión privada organizada por Mauricio Diez Canseco en una reconocida discoteca de la avenida Arequipa. En este evento, el ambiente estaba cargado de alcohol y varias figuras del espectáculo se encontraban presentes, incluido Ernesto Pimentel.

En medio de la conversación, Andy V reveló una sugerente propuesta que recibió por parte de Pimentel. Según su relato, el presentador le ofreció una suma de dinero a cambio de ciertos favores, mientras estaban en un estado de embriaguez. Andy V afirmó haber rechazado la propuesta de inmediato y haberse retirado del lugar.

“Yo me senté y Ernesto Pimentel estaba al costado. Me dijo: ‘Hola, Andy, ¿cómo estás?’. Todo bien, de la put*madre. Entre tragos, me dijo: ‘Andy, te ofrezco tanto si te dejas tal... Te doy tanto, pero te pongo tres de tal.... para que no te pase nada’”, admitió Andy V en su relato, asegurando haber rechazado la propuesta y haberse ido a casa de inmediato.

Andy V reveló que se habría reunido con Ernesto Pimentel en una fiesta privada (Composición)

El motivo detrás de compartir esta experiencia, según Andy V, fue despejar los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con Ernesto Pimentel, a quien admira por su carrera artística. “Las cosas como son, mi verdad”, declaró durante la transmisión en vivo.

A pesar de esta revelación, Andy V manifestó que guarda respeto hacia Ernesto Pimentel y lo considera una gran figura en el ámbito artístico. Reconoció que el presentador siempre lo trató con amabilidad. Sin embargo, enfatizó la importancia de contar la verdad y aclarar los malentendidos.

“Para mí es una gran figura, un gran ser humano, me ha abierto la puerta de su canal muchas veces y siempre me ha tratado muy bien, pero a veces hay cosas que son ciertas y hay que decirlas, si no van a decir que tuvimos algo y nunca fue así”, señaló.

Este testimonio de Andy V ha generado un revuelo en el mundo del entretenimiento y ha puesto en el centro de la atención pública la vida y las acciones de Ernesto Pimentel, quien hasta el momento no ha emitido ninguna declaración al respecto.





Andy V revela que se reunió con Ernesto Pimentel





Andy V pide disculpas a Ernesto Pimentel

Después de sus polémicas declaraciones en el programa de YouTube ‘Niño Viejo’, el reconocido presentador de televisión Andy V ha utilizado su plataforma en TikTok para emitir disculpas públicas al conductor de ‘El Reventonazo de la Chola Chabuca’, Ernesto Pimentel. En su mensaje, Andy V reconoció que sus comentarios fueron inapropiados y atribuyó la situación a las circunstancias en las que se encontraban, destacando que ambos habían estado consumiendo alcohol.

En un breve video compartido en TikTok, Andy V expresó su arrepentimiento por lo ocurrido y calificó sus comentarios como una “tontería”. Además, aclaró que fueron realizados en un contexto en el que estaban ingiriendo bebidas alcohólicas, lo que habría influido en el tono de sus palabras.





Andy v pide disculpas a Ernesto Pimentel

Ernesto Pimentel habla por primera vez de Álex Brocca

Luego de causar controversia por su película autobiográfica ‘Chabuca’, Ernesto Pimentel decidió romper su silencio y habló por primera vez sobre la relación de amor y la ruptura que tuvo con el bailarín Álex Brocca.

El conductor hizo un alto a su programa ‘El Reventonazo’ para lamentar el fallecimiento de su expareja y aclarar que su película no busca desprestigiar su imagen ya que solo contó su versión de los hechos, y que fueron los guionistas quienes lo plasmaron en un filme.

“Lamento que no esté. Es muy triste que la gente se atreva ponerle nombre a lo que él no le puso. Hay personas que dicen que es verdad… algo que es una novela. Pero bueno, hay personas que no entienden lo que es la ficción”, señaló.

Evidentemente conmovido, Ernesto Pimentel se sinceró frente a cámaras y aseguró que, a pesar de los años que han transcurrido, le afecta mucho tocar el tema.

