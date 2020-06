En el día 99 del estado de emergencia por coronavirus, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, anunció que se reactivará el plan ‘pico y placa’, que tiene por objetivo reducir el flujo vehicular y los tiempos de viaje, luego de que hoy se reabrió el tránsito vehicular en la Vía Expresa de Paseo de la República, la Vía Expresa de Javier Prado y en el Circuito de Playas de la Costa Verde.

Desde Comas, donde supervisó el inicio de ventas de ambulantes en el parque zonal Sinchi Roca, el burgomaestre señaló que la medida dispuesta por la Municipalidad de Lima tendría que retomarse debido a que se incrementará el flujo vehicular porque habrá más conductores que usen las citadas vías. Esto, luego de que los pases laborales serán usados para los domingos y en los horarios en los que haya inmovilización social obligatoria, debido a que los centros comerciales reabrirán desde hoy y por ende los pases distritales dejarán de tener efecto.

“Nosotros como bien recordarás tenemos una medida que es ‘pico y placa’, que la tenemos suspendida porque esta medida en el estado de emergencia es mejor tenerla suspendida para darle facilidad a las personas, pero es evidente que como se están reactivando las cosas en estos días nosotros vamos a tener que reactivar medidas de control del tráfico como es el ‘pico y placa’, entre otras cosas”, declaró para TV Perú Noticias.

Jorge Muñoz aclaró que el tema del orden de transportes es compartido con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). “El tema del transporte hay que mirarlo y garantizarlo. Recordemos que el 95% está en manos de la ATU y el 5% de la Municipalidad de Lima. Hay que trabajar articuladamente”, señaló.

Sobre ‘Pico y placa'

El plan ‘pico y placa’ que se ejecutó hasta antes de la cuarentena se aplicaba de lunes a jueves, de 6:30 a.m. a 10:00 a.m. y de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. No había restricción los viernes, sábados, domingos ni feriados.

Los vehículos con placa que termina en número par o cero no podrán circular en los ejes viales los lunes y miércoles en los horarios establecidos. Mientras que, los que tienen número impar, no podrán hacerlo los martes y jueves.

Ejes viales comprendidos en este plan

-Panamericana Norte (desde el Óvalo Naranjal) - Evitamiento - Panamericana Sur (hasta Av. Alipio Ponce) / Ruta del corredor amarillo.

-Av. Javier Prado (desde el Trébol de Javier Prado) - Sánchez Carrión - La Marina (hasta Av. Elmer Faucett) / Ruta del corredor rojo.

-Av. Tacna (desde Jr. Conde de Superunda) - Av. Garcilaso - Av. Arequipa (hasta Óvalo Miraflores) / Ruta del corredor azul.

-Av. Paseo de la República (desde Bajada de Armendáriz) - Plaza Grau.

Multas

La sanción que impone la Policía Nacional a los conductores que violan el plan ‘pico y placa’ es una multa de S/344 (8% de una UIT) por la infracción grave de “incumplir las disposiciones sobre el uso de las vías de tránsito rápido y/o de acceso restringido”.

Excepciones

Quedaron exceptuados de las restricciones los vehículos de emergencia en cumplimiento de sus funciones, los vehículos oficiales, policiales y diplomáticos, transporte público autorizado, taxis, escolar, turístico y carga, fúnebres y grúas.

Asimismo, no aplica para vehículos particulares cuyos propietarios residen en las vías definidas, debidamente acreditados con presentación de DNI o Licencia de conducir.

‘Pico y placa’ de camiones

Desde el pasado 4 de noviembre se inició la imposición de sanciones a los infractores del ‘pico y placa´ para camiones. Desde esa fecha entró en vigencia el carril izquierdo exclusivo de la Panamericana Sur por el que solo deberán circular camiones y vehículos de transporte de carga, desde la avenida Mateo Pumacahua hasta El Derby, de lunes a sábado de 6 a.m. a 9 p.m.

En los otros tres carriles de la derecha se mantendrá la restricción ‘pico y placa’ para camiones en el turno de 6:30 a.m. a 10 a.m. de lunes a sábado, en el tramo mencionado.

La medida señala que esto se regirá de acuerdo al último dígito de la placa de rodaje. Los camiones cuyas placas terminan en número par no podrán circular en esas vías, en los horarios establecidos, los días lunes, miércoles y viernes; mientras que los impares, los martes, jueves y sábados.

Las restricciones no son aplicables los feriados y no laborables (sector público y privado).