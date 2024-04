Todo es celebración en sus vidas. El presentador y productor de televisión, Ricardo Morán, festejó el último 25 de abril el cumpleaños de sus dos hijos Catalina y Emiliano, quienes disfrutaron todo lo organizado por su padre.

El recordado jurado de ‘Yo Soy’ compartió las fotografías de lo que fue la celebración número cinco de sus pequeños con la temática Jurassic Sirenita (una mezcla entre ambas producciones).

En los videos publicados por Morán en su Instagram se aprecia que antes de recibir a sus amigos, los pequeños pasaron por la peluquería para estrenar un nuevo corte de cabello.

Ricardo Morán disfrazado para participar en un concurso que era parte de la fiesta de sus pequeños.

El conductor junto a sus dos hijos.

Así fue la torta escogida: Morán la llamó Jirassica Little Mermaid

Torta de la celebración de Catalina y Emiliano.

¿Quiénes de la TV asistieron a la celebración?

Entre los invitados que acudieron al evento de los engreídos de Morán se encuentran Karen Schwarz, Ezio Oliva y Maricarmen Marín . Las figuras de televisión asistieron junto a sus hijas.

¿Ricardo Morán tendrá más hijos en el futuro?

En una pasada entrevista con Perú21, respondió sobre si tiene o no deseos de volver a ser padre en el futuro:

“Por ahorita no. No quiere decir que no tenga ganas de tener más hijos. Estoy a punto de cumplir 50, pero quisiera que estos hipotéticos hijos tuvieran el mismo tiempo y la misma dedicación que han tenido de mí Catalina y Emiliano y no sé si pueda”, respondió Morán.

Además, reflexionó sobre la labor que desempeñan los padres y brinda un consejo a los que piensan en traer hijos al mundo:

“Invito a todas las personas que están considerando ser padres a que lo piensen bien, porque es una responsabilidad muy grande y los hijos más felices son los deseados. Se debe tener los hijos que uno puede amar, criar y mantener y creo que por ahora, dos para mí es el número mágico”, comentó.

