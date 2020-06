Se internacionaliza. La cantante peruana Leslie Shaw lanzó su videoclip ‘Estoy soltera’, que grabó junto a la cantante mexicana Thalia y la rapera colombiana Farina. La canción no solo ha sido un éxito sino que también le ha abierto las puertas a la peruana para conocer a otros reguetoneros.

Y no es cualquier reguetonero, en una entrevista con Rebeca Escribens, Leslie Shaw contó que junto a las otras cantantes fueron invitadas por Maluma a su casa en Colombia y llegaron el último domingo.

Inmediatamente, Rebeca Escribens le replicó que no era una casa sino “una mansión con yate y que así era bien fácil pasar la cuarentena”. La peruana solo atinó a reírse y asentir con la cabeza, luego agregó: “Es súper buena onda”, en referencia a Maluma.

BUSCARÁ OTRAS COLABORACIONES

Leslie Shaw dijo que buscaría colaboraciones con otros músicos y su objetivo ahora está enfocado en Luis Fonsi. “Voy a molestarlo ahora que tengo su contacto”, señaló.

Sobre Farina, contó que la conoció en un evento en el Perú y le encantó su forma de rapear. “Cuando estábamos grabando ‘Estoy soltera’ ella sostenía mi mano y me decía esto será un hit y luego quiero que me lleves a Machu Picchu y me hagas conocer varios lugares”.

La peruana no podía creer la cercanía que logró crear con la colombiana y también con Thalía.

‘Estoy Soltera’ ya cuenta con 5 millones de reproducciones en su tercer día de lanzamiento en YouTube.

