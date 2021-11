Pandino es una panadería-café donde todos sus panes son de masa madre. Aquí, podrás encontrar Cheescakes de todos los sabores, torta de chocolate, pie de limón, pie de manzana, galletas rellenas de todos los sabores, pie de maracuyá, piononos, milhojas, budines, kekes tradicionales y endulzados con panela.

Deborah Carbajal, su fundadora, cuenta cómo nació la idea de crear Pandino: “Inicialmente yo me dedicaba a hacer tortas temáticas para eventos, pero pasó lo de la pandemia, y es ahí donde pensé que tenía que cambiar de rubro, y como soy chef instructor de pastelería y panadería decidí aventurarme a preparar postres para vender por delivery, ya que no habían eventos sociales”.

“Así comencé a vender a mi edificio luego a la cuadra, luego a los amigos y los amigos de mis amigos, hasta llegar a gente que nunca había visto. Llegué a un punto que mi cocina y yo ya no éramos suficiente y en medio de toda esta nueva etapa en mi vida me aventuré a abrir Pandino porque vi que funcionaba, tenía muy buena respuesta de los clientes que habían probado mi producto. Así comenzó Pandino, una aventura increíble que cada día me sorprende por la buena acogida que tiene, eso hace que seamos mejores cada día a base de mucho esfuerzo y trabajo en equipo”. agrega Carbajal.





Antes de la pandemia, Deborah dictaba clases en instituciones gastronómicas, pero a raíz del coronavirus, todas las clases se suspendieron y ya no se realizaban eventos sociales.

Pan artesanal cinco semillas

Dentro de los servicios que ofrecen “tenemos un pequeño salón donde te puedes sentar y tomarte un buen café con un postre o un sándwich de pan artesanal, también puedes pedir para llevar, mandar a hacer tortas personalizadas o simplemente comprar pan, queremos que el cliente tenga una experiencia desde que entra al lugar”.

Las expectativas que tienen como empresa, es llegar a posicionase como la mejor panadería-pastelería donde el cliente acuda de otros distritos solo por los sabores y la experiencia de entrar al lugar.

DATOS

IG: Pandino Panadería.

Delivery: 985911582 01-530-3964

