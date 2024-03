Cansada de las críticas en su contra luego que Julián Zucchi la dejara como una persona ‘tóxica’, Yiddá Eslava se comunicó con el programa ‘Amor y Fuego’ no solo para narrar con lujos de detalles cómo descubrió la infidelidad del actor sino también para revelar que este le seguía celando tras su separación.

La protagonista de la película ‘Sí, mi amor’ reconoció que en un primer momento pensó que podía mantener una buena relación de padres con el actor, sin embargo, no imaginó que su ex la seguiría hostigando por su nueva relación amorosa.

“Yo no hablo de dolida solo que odio la injusticia. A mí me viene jorobando con mi relación con Ángel desde el día uno, a mí me salía con que Ángel no podía pisar mi casa así no estén mis hijos ni para invitarle un café. ¿y él qué hace? Lo primero es ir a verse con Priscila (Mateo) a la casa donde él había dicho que no se iba a ver porque también están mis hijos, a su departamento. Entonces él sí puede, pero yo no puedo”, sostuvo Yiddá Eslava.

Evidentemente indignada, la exchica reality tildó a Julián Zucchi de manipulador ya que no le permitía rehacer su vida sentimental con normalidad, por lo que decidió salir a contar su verdad cuando salió su ‘ampay’ con la reportera Priscila Mateo.

“(Me decía) Que yo no diga que él me había sido infiel, o lo de la película, o él pensaba que yo no iba a encontrar a alguien, porque a mí me jorobaba que por qué salía con mis amigos, por qué viajaba. (…) En 11 años no lo celé. Hoy le dije por última vez durante su live que diga que me fue infiel y deje de insinuar que yo soy una tóxica, mentirosa, celosa. No voy a dejar que me humillen a nivel nacional. A mí no me agarra de idiota más. A mí no me sigue chantajeando con la separación de bienes, ni con mis hijos, a mí no me va seguir manipulando”, arremetió la actriz en conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre.





