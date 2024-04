Yaco Eskenazi rompió su silencio para defender a su esposa Natalie Vértiz en el conflicto que mantiene con Ethel Pozo, esto debido a una broma que la modelo hizo en el programa ‘Estás en todas’ en la cual deja entrever que la hija de Gisela Valcárcel tendría las mismas comodidades que Jefferson Farfán, pero se hace la ‘misia’.

En declaraciones para ‘Amor y Fuego’, el exconductor de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ dijo sentirse desconcertado por la reacción de su excompañera y cree que está exagerando la situación.

“Natalie hizo una broma, así como hacen bromas en ese programa hace rato, como cuando ponen una nota en la que sale que yo estoy teniendo problemas cuando ellos saben que me pueden llamar directamente y no hacer el display para hacer sus chistes. Es una broma, Natalie no me va pedir permiso para hacer una broma, es una mujer inteligente y sabe lo que dice. Si la gente ha reaccionado de cierta manera no es culpa de Natalie”, refirió.

Al ser consultado si él y su esposa ofrecerán disculpas públicas como lo exige Ethel Pozo, el excapitán de los ‘Guerreros’ lo descartó tajantemente. “ No, no, imagínate” , respondió el exchico reality.









Ethel Pozo terminó su amistad con Yaco Eskenazi:

La hija de Gisela Valcárcel dejó claro que ya no mantiene una relación con la exmiss Perú y exfutbolista, y enfatizó que no se quedará callada ante lo que considera afirmaciones inexactas.

“No me gusta que mienta de esa forma, más viniendo de alguien que decía ser mi amiga, me parece incorrecto. Yo he compartido seis años de trabajo con Yaco y he compartido con ella. Me duele y me parece injusto que mienta, que diga que mi casa es como la de Jefferson Farfán. Ella nunca ha entrado en mi casa, ¿cómo puede decir semejante mentira?”, expresó furiosa.

Asimismo, dijo que debido a las declaraciones de la modelo tuvo una tensa conversación con Yaco Eskenazi y ya no forma parte de su círculo de amistad hasta que se rectifique.

“Me llamó ayer y hemos terminado la amistad. Nosotros en seis años jamás tuvimos un problema. Como le dije a Yaco, ¿acaso Natalie salió a hablar sobre el Flaco Granda o sobre Janet Barboza (quienes también la criticaron)? La única sorprendida, dice ella, soy yo. Siento que hay algo contra mí. Esto me afecta, pero yo no perdono”, aseveró.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis





VIDEO RECOMENDADO: