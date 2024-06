Natalie Vértiz sorprendió a sus seguidores con una fuerte confesión sobre su convivencia con Yaco Eskenazi, con quien contrajo matrimonio en el 2015 en la denominada ‘Boda del año’.

En una divertida secuencia para ‘Mande quien mande’, la modelo manifestó lo que no soporta del padre de sus dos hijos.

“Yaco Eskenazi, no puede ser que tengamos casi diez años juntos y hasta el día de hoy, siempre, pero siempre me preguntes: ‘¿qué hacemos, cuáles son los planes?’. Por favor amor, tú decide no me preguntes, soy libra, no me gusta que me estés preguntando a cada rato qué es lo que vamos a hacer y cuáles son los planes”, señaló la conductora de ‘Estás en todas’.

Al quedar expuesto con la queja pública de su esposa, el exconductor de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ se defendió asegurando que su único fin es consentirla.

“Yo quiero engreír a mi reina. Yo quiero hacer lo que ella quiera porque a mí no me interesa, yo puedo ir a comer al mercado como al lugar más fino. Puedo ir a dónde ella quiera”, acotó.













Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz casi se separan

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz son considerados una de las parejas más sólidas del ambiente artísticos, pero como toda relación, ambos han tenido problemas amorosos e incluso han estado cerca de ponerle fin a su matrimonio.

En una reciente entrevista para el podcast ‘Confesiones’, el integrante de ‘El Gran Chef Famosos’ recordó que él y la modelo atravesaron una fuerte crisis que los llevó a pensar en separarse.

Según contó, esta complicada situación ocurrió cuando su padre estaba delicado de salud, entre el 2019 y 2020. Precisamente su progenitor fue quien impidió que termine su relación con un gran consejo.

“Esa Navidad (2019) tuvimos una conversación, yo me acuerdo que Natalie y yo estábamos como en una crisis y él me decía, ‘los Eskenazi no abandonan a la familia, tu estás huev…’ y yo le decía: ‘papá, pero si no funciona, no funciona’ y me decía que tenía que recomponerme, y tener otro hijo”, sostuvo.

El guerrero histórico recordó que, pese al fallecimiento de su padre, él y Natalie continuaban distanciados. “Mi padre falleció el 1 de enero, y Natalie y yo como que nos acercamos un poco, pero era una situación que habíamos hecho una brecha, a veces les pasa a las parejas y de pronto viene la pandemia”, agregó.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis





VIDEO RECOMENDADO: