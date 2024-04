Las hermanas de Álex Brocca, expareja de Ernesto Pimentel, rompieron su silencio después de 24 años para enfrentarse al creador de la ‘Chola Chabuca’ luego del estreno de su película autobiográfica.

Desde Chile, Jésica y Verónica Gutiérrez expresaron su indignación en una entrevista para ‘Amor y Fuego’ al asegurar que la cinta distorsiona lo que en verdad pasó en aquella época y que ahora lucharán por limpiar la imagen de su hermano.

Según explicaron, en el filme tachan al fallecido bailarín como una persona manipuladora, vividor, oportunista, tóxica y envidioso por el éxito de Pimentel, no obstante, ellas aseguran que Álex Brocca era quien le ayudaba a confeccionar sus primeras polleras con la ropa de su madre.

“¿Cómo esta persona puede ser tan mentiroso? Esta persona lo trataba como un chulillo. (…) Llega un momento que uno dice basta de tantas mentiras, de tanta cochinada que se dice de mi hermano”, sostuvo Verónica Gutiérrez.

NIEGAN EXTORSIÓN:

Jésica y Verónica también negaron que Álex Brocca haya extorsionado a Ernesto Pimentel con la publicación de su libro y aseguran que antes del lanzamiento le comunicó que el objetivo era generar dinero para solventar los gastos de su tratamiento contra el VIH. En tal sentido, ahora cuestionan que Ernesto haya demandado a su hermano por contar detalles de su romance, y que casi 30 años después él haga lo mismo.









“Chabuca”: Avant premiere de la cinta de Ernesto Pimentel destacó con estrellas nacionales

La cinta biográfica de Ernesto Pimentel, conocido presentador y la mente detrás del emblemático personaje de “La Chola Chabuca” se encuentra en cartelera.

Perú21 estuvo presente en la ceremonia, donde estuvieron invitados algunos de los artistas más conocidos de la alfombra peruana, como Marco Zunino, Milena Warthon, Yiddá Eslava, Rossy War, Amanda Portales, Leslie Shaw, Deyvis Orosco, Marisol, Cecilia Tait, Naamin Timoyco,, Sirena y Raysa Ortiz, Stefano Meier, Korina Rivadeneira, Mario Hart, Tatiana Astengo, así como la presencia de Coco Marusix que fue una de las más aclamadas. Algunos de ellos dieron unas emotivas declaraciones al diario.





La misma Chola se presentó, cargando un gran ramo de rosas rojas. “Este es mi Perú, que lo he recorrido camino a camino, ciudad a ciudad, y le agradezco a Dios este momento, que una película nacional pueda reunir a tantas personas. Más de mil personas han venido a ver el avant premiere”, refirió.

Sergio Armasgo, actor quien hace de Pimentel en la cinta, por su parte, comentó que sería divertido ver una película sobre la Tigresa del Oriente. También explica que está emocionado de incursionar al cine. “Es una locura. Estaba en una plataforma distinta y ahora estoy con un nivel de exposición, no sé si decir opuesto, pero mayor. Estoy con calma disfrutando todo el proceso,” explica el actor.

“Me interesaría luego ingresar en el mundo de la televisión”, agrega.

Por su parte, la cantante Milena Warthon, recuerda una anécdota graciosa acerca de su relación con Ernesto cuando ella se iniciaba como cantante.

“Ernesto siempre cuenta que él me escribió justo antes de que yo entre a “La Voz Perú”, y me invitó a su programa cuando no muchos me conocían aún, aunque tuve que ir después. Luego mantuvimos el contacto, y nos damos la mano siempre que tenemos que hacer un videoclip o un concierto”, refirió la ganadora de la Gaviota de Plata del Festival de Viña del Mar.





El conductor de televisión prepara un gran espectáculo musical este 14 de febrero. (Foto: Difusión)









Ernesto Pimentel sobre La Chola Chabuca: “La parodia no fue mi referente para construir mi personaje” (ENTREVISTA)

“Me hice fuerte en una ciudad donde tenía todo para perder”, me dice Ernesto. Estamos alrededor de la mesa del comedor de su casa; afuera, el jardín y una piscina cubierta con una malla que la protege quizás de las hojas que trae el viento.

A los 7 u 8 años, perdió a su padre, un puneño. A los 11, a su madre, una limeña. Se quedó con su abuela, de Iquitos. Fue bailarín en la novela Natacha. Un abogado en Los de arriba y los de abajo. Hasta que se puso los tacos de La Chola Chabuca.

Ya perdió la cuenta de cuántos zapatos ha usado La Chola Chabuca. Hoy tiene unos 70 pares útiles. Cada uno valorizado en unos 700 soles. En casi todo un segundo piso guarda sus vestidos, se estima que son unos mil. Han pasado 30 años desde que comenzó la historia del personaje que creó Ernesto Pimentel. Y mañana lo conmemora en el Parque de la Exposición junto a artistas invitados. Las celebraciones empiezan ahí. Se viene la película de La Chola Chabuca producida por Tondero y el libro que contará la historia de la popular figura de la televisión.

Pero al final de la jornada, detrás de las cifras y las luces, siempre estará Ernesto, tal vez sentado alrededor de la mesa del comedor de su casa, donde le hace el desayuno a su hijo de cuatro años, cada mañana, donde juegan y ríen. Como ahora.

Me dices que no vives para esto, pero te gusta vivirlo. ¿Para qué vives?

Para estar tranquilo, para ser feliz y ahora para disfrutar a mi hijo; y para seguir creando: cómo contar una historia de otra manera, cómo puedo potenciar otra historia.

Pero Ernesto Pimentel es La Chola Chabuca.

No, no, no… Mira, La Chola Chabuca es un personaje de ficción que tiene lo mejor de mí. No siento que sea una convivencia de dos personas.

Pero La Chola te absorbe.

Sí, pero me doy mi tiempo. En el espectáculo que daremos son 30 años de La Chola, pero tengo toda una serie de espacios que iré recorriendo con la música. Haré el regreso de Ernesto Pimentel en la música, con una banda enorme y una radio, un concepto que ha puesto Juan Carlos Fernández, que se llama Radio Causachun. También le daré un espacio al señor Carlos Morales del Grupo Guinda, porque cuando yo empezaba como La Chola ellos me jalaban a sus shows en las distintas playas (de estacionamiento) del Centro de Lima.

¿Siempre quisiste ser cantante?

Soy un cantante.

Es decir, que hagas una carrera como cantante.

Sí la he hecho, en paralelo.

¿Querías ser La Chola o que ella sea el trampolín para que seas cantante?

Soy un actor que estudió en la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático. Mi sueño siempre fue ser actor. Lo primero que hice fue ser actor para niños en un grupo llamado Tiza, donde hice de un gigante con zapatos grandes. También hice radio. Cuando hice mis personajes de humor, el primero fue La Chola Chabuca, a partir de la idea que tenía sobre lo que es folclore, la imagen que tengo es la de una persona grandiosa, artista, con brillos, con colores, hermosa; mi referencia en lo andino fue eso: las mujeres que subían a un escenario.

Quizás hasta ese momento a la mujer andina no se le había retratado así.

Sí pues, en el humor. Pero la mujer andina ha tenido facetas y deidades como la gran Pastorita Huaracina, la extraordinaria Flor Pucarina. La parodia no fue mi referente para construir mi personaje, sino que partía del hecho de valorarla, que me parecía hermoso y hondo. No era una chola vista desde lo pequeño, sino que era la dueña de la casa, la dueña de su destino…

Ernesto pide permiso para levantarse. “Chau, hijito lindo”. Le da un beso. Nos despedimos de él. Antes le invita un chocolate. Tiene cuatro años.

¿Cómo así te animaste a ser padre?

Estaba en mis planes tener un hijo. Pasó el tiempo y se da el avance de la ciencia. Y hace como diez años se dio la posibilidad de tener un bebé en Nueva York con un vientre subrogado. Me parecía un lindo camino; sin embargo, soy una persona sola, no tengo mucha familia. Entonces, consideré que si quería tener un hijo, debía tener un entorno familiar. Y se decidió la posibilidad de tener un hijo. No ha sido sencillo, no hablo mucho del tema. Ha sido algo cuidado y responsable. Antes yo decía para qué me voy a comprar una casa y ahora quiero construir el rascacielos más alto. No creo en la casualidad. Me resisto a creer en el destino. Yo creo, más bien, en la capacidad de sobreponerse. Mi éxito real es levantarme cada día.

Me da la impresión de que La Chola Chabuca no ha sido absorbida por el mundo del espectáculo. Tiene un lugar único.

Lamento ser una excepción. Toda historia es digna de contarse. Y la vida no hay que darla por sentada. No tengo nada extraordinario, lo extraordinario es cómo enfrento las cosas.

No entras en la vorágine de la farándula.

Siempre he creído que una enemistad es un vínculo. No creo que las personas seamos: ‘todo tú me ha molestado’; hay una parte que no estuvo bien, pero por qué voy a anular todo lo otro bueno.

¿Mañana celebrarás que estás enamorado?

Yo soy un freelance en la vida y en el amor. Trabajo al destajo.

¿Alguna vez te fueron infiel?

No es algo que esté en mis planes conversar (risas).

O a ti capaz te ha tocado ser infiel.

Dejémoslo ahí (sonríe). Yo soy fiel a mi chamba.













