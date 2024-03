El escándalo amoroso de Christian Domínguez con Pamela Franco y los nuevos destapes de la esposa de Christian Cueva continúan causando reacciones en el ambiente artístico y una de ellas fue nada menos que Vania Bludau.

La modelo se encuentra en nuestro país y fue abordada por un equipo de ‘Magaly TV: La Firme’ y no pudo evitar ser consultada sobre las recientes revelaciones que ponen en el ojo de la tormenta a su expareja.

“Sé que sigue actuando mal, sé que es un infiel, espero que no me denuncie. (…) Al pasar de los años hay más personas involucradas, creo que ya ha tenido dos hijos más, hay personitas que les debería respeto. A sus parejas, la mamá de sus hijos en general”, cuestionó la exchica reality.

En otro momento, Vania Bludau no dudó en minimizar al líder de La Gran Orquesta Internacional por continuar envuelto en escándalos de infidelidad.

“Creo que esos hombres no valen la pena. Así tengas 20 hijos, un hijo, o embarazada, yo creo que no valen la pena porque no cambian, porque se tranquilizan un tiempo y siguen en lo mismo”, criticó la modelo.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO:





Seis millones y medio de niños y adolescentes iniciarán el Año Escolar 2024 en el Perú. Pero las condiciones en las que pasarán nueve meses aprendiendo y formándose para el futuro no son las mejores. Esto es #p21tv