Paula Arias rompió su silencio y contará, por primera vez, los motivos por los cuales se habría acabado su relación con Eduardo Rabanal, dejando entrever una presunta falta de respeto por parte del futbolista.

La integrante de ‘Son Tentación’ fue entrevistada por Ernesto Pimentel y sus declaraciones saldrán al aire hoy, sábado 25 de marzo, según un video promocional del programa “El Reventonazo de la Chola”.

“Nada es color de rosa, no solo en el trabajo, en la familia, en este caso en el amor, hay problemas que nos pueden quebrar, pero yo no puedo parar, ni tengo tiempo, ni tampoco quiero (...) No me gusta este tipo de faltas de respeto a mi hogar. No solo a mi persona, sino también a nivel nacional”, dijo Paula, quien no pudo contener el llanto.

De la misma manera, el programa mostró un extracto de una declaración de Eduardo Rabanal, quien, llorando, le pidió perdón a la cantante.

“Paula, sabes que las cosas han sucedido de una manera en que ni tú ni yo lo esperábamos. Si se da la oportunidad de que mis sentimientos tengan otra oportunidad a tu lado, se van a dar y de la mejor manera, como ambos lo sabemos”