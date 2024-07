Alondra Amaya, esposa del acróbata que falleció en las instalaciones de América Televisión tras grabar en el programa de Ernesto Pimentel, rompió su silencio y aseguró entre lágrimas que el artista murió luego de sufrir una fuerte caída en el set.

La joven habló con el programa ‘Magaly TV: La Firme’ y narró detalles de lo que habría sucedido aquel fatídico día cuando su pareja Leo Naval asistió a las grabaciones del programa humorístico como parte de la secuencia ‘Bailando por el circo 2024′.

“Subió a la primera, no lo pudo realizar y se cayó. Cuando lo volvió a realizar es ahí donde él sufre la caída y se golpea parte de la cabeza, pero no hubo una atención inmediata, no hubo ninguna reacción ante esto, sino él estuviera aquí conmigo”, sostuvo la viuda que se encuentra embarazada de ocho meses de gestación.

Amaya contó que el artista se encontraba muy emocionado de salir por primera vez en televisión y le dedicó este día especial a su hijo que viene en camino. “Voy a dar todo de mi en el escenario y esto irá para ti mi niño Bastihan. Te amo con todo mi corazón”, se lee en su publicación.

La pareja del artista fallecido se mostró bastante afectada y aseguró que hasta el momento la producción del programa de Ernesto Pimentel no se ha comunicado con ella.

“Se acercó una persona, pero no son personas oficiales. Vino un señor a la morgue, dijo que venía por parte de América y era de la funeraria”, reveló para luego pedir apoyo del Ministerio de la Mujer.

Cabe señalar que según la necropsia practicada al cuerpo del artista, Leo Navas Obregón falleció producto de un edema cerebral y pulmonar.





