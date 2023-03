La cantante Paula Arias rompió su silencio en “Mande Quien Mande” y arremetió contra su ex Eduardo Rabanal al asegurar que mintió al afirmar que su relación finalizó desde hace varias semanas, tal como lo informó en su comunicado donde anuncia su ruptura.

“No lo veía venir. Son momentos delicados. Yo estaba tranquila, trabajando y muy feliz. Estábamos compartiendo juntos. Ni siquiera fue honesto porque pone sobre semanas (que estábamos mal), que eso es mentira porque yo estuve aquí martes con ustedes, y él dice como si ya estuviéramos separados”, señaló la líder de “Son Tentación”.

En otro momento, la salsera se vio en aprietos cuando leyeron los comentarios del público quienes no dudaron en mandarle ‘su chiquita’: “¿Paula te arrepientes de haber estado con Eduardo Rabanal?, ¿Si te llora volverías con él?”, fueron algunas de las preguntas.

Lejos de responder, Paula Arias prefirió seguir manteniendo el motivo de su separación guardado bajo siete llaves por el bienestar de su familia y sobre todo sus hijos.

“Yo la verdad prefiero evitar hablar de él (…) en estos momentos yo estoy dejando las cosas claras, si yo tengo que resolver algo, lo hago en privado, ya no pienso declarar ni dar detalles. Aparte yo soy cabeza de mi hogar (…) mis hijos me están viendo y no me gustaría dar detalles fuertes, delicados, eso lo puedo resolver yo en la intimidad (…) No deseo ni siquiera hablar de él”, comentó la artista.

En todo momento, María Pía Copello intentó mantener los paños fríos y confirmar que, si ella no se sentía cómoda respondiendo sobre lo que vivió con el futbolista, no estaba obligada a responder nada.

La moda llega a ‘Mande quien Mande’

Este 20 de marzo, el reality de diseñadores del programa conducido por María Pía Copello y Carlos Vílchez tuvo la complicada misión de buscarle un look a las integrantes de Son Tentación.

La primera en aparecer en escena fue Mirella Paz, cuyo diseñador se inspiró en la cantante Beyonce. De esta manera hizo un body de cuero inspirado en moda pop salsa.

También desfilaron las otras integrantes como Mariale Salazar, Briella Cirillo, Narda Pumarada y Maricarmen Muraras siendo esta última el traje ganador.