En una amena entrevista para la última edición del programa ‘Estás en Todas’, Edson Dávila, ‘Giselo’, reveló sus deseos de convertirse en padre. Además, reveló varios detalles de su vida personal y profesional.

El conductor de televisión fue entrevistado por Natalie Vértiz, una de las conductoras del programa, quien le preguntó si es que le gustaría tener hijos.

“Yo no tengo hijos, me tranquilizo, me relajo. Sí me gustaría, me encantaría, no es fácil pero sí me gustaría. No es imposible... pero también se necesita seguir limpiando la casa”, dijo.

En otra parte de la entrevista, Edson reveló que se ha hecho algunas cirugías estéticas. “Me hice la blefaroplastia... te cortan el pellejo y te lo cosen, no se ve la cicatriz. Además me hice una mini ‘lipo’ (liposucción)”, dijo.





