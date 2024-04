Durante una reveladora entrevista en el programa ‘Estás en Todas’, la reconocida actriz Mariella Zanetti abrió su corazón para compartir una pelea que vivió con su amiga cercana, Tula Rodríguez.

Zanetti recordó que siempre ha enfrentado disputas menores, pero una pelea en particular quedó grabada en su memoria. La tensión surgió cuando la pareja de Javier Carmona no estuvo de acuerdo con la relación de Zanetti con un hombre.

La actriz relató que un día salieron juntas a una discoteca y se encontraron con el hombre en cuestión. Ante esta situación, Zanetti decidió marcharse con él, pero Tula se opuso rotundamente debido al resentimiento que sentía hacia el ex de Zanetti.

“Ellos se odiaban. Tula no me dejaba irme con él, pero al final me fui con él, ya que mi amiga no me dejaba en paz”, reveló Zanetti durante la entrevista.

Mariella Zanetti recuerda con cariño su relación con Christian Benavides

Durante una emotiva entrevista en el programa ‘Estás en Todas’, Mariella Zanetti, reconocida actriz cómica, abrió su corazón para recordar su pasada relación con Christian Benavides, hermano de Jorge y Alfredo Benavides. Con nostalgia y admiración, Zanetti compartió cómo su expareja fue una parte importante de su vida y cómo su amistad perduró a pesar de los obstáculos.

“Christian es una etapa de mi vida superhermosa, yo siempre la recuerdo con mucho amor. Cuando dicen ‘todos los hombres son iguales, son infieles’, yo digo ‘a mí sí me han tocado hombres buenos’. Christian era un caballero, un chico hermoso. Ambos éramos muy jóvenes y cometimos ciertos errores que llegaron a distanciarnos”, confesó Zanetti con emoción.

La actriz reveló que, después de su separación, ella y Christian se convirtieron en grandes amigos. Benavides solía visitarla en su casa de Chorrillos, pero un día dejó de hacerlo y Zanetti se enteró por los medios de comunicación que estaba gravemente enfermo.

Zanetti compartió detalles de su última conversación con Christian, cuando ella estaba en Estados Unidos y él ya estaba muy delicado de salud. “Yo lo llamé y hablamos por teléfono y me dio un consejo muy bonito de la vida. Y le digo ‘te he comprado una gorrita y unos chocolatitos, cuando llegue te los voy a llevar’. Esa fue la última vez que hablé con él”, recordó con nostalgia.

La actriz también compartió su arrepentimiento por no haber ido a ver a Christian directamente desde el aeropuerto cuando regresó a Lima, debido a problemas personales. “Es algo que siempre me arrepiento, yo del aeropuerto debí ir a verlo pero lo pospuse. Y de pronto recibo una llamada de su mamá que me dijo que él se había ido. Me quedé con el regalo y con las ganas de verlo por última vez y despedirme de él. Pero yo sé que él era tan bueno y lo entendió”, concluyó Zanetti, visiblemente emocionada.

