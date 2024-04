En una reciente declaración en el programa ‘América Hoy’, Ethel Pozo reveló que su amistad con Yaco Eskenazi llegó a su fin luego de ciertos comentarios realizados por Natalie Vértiz. Ante esta situación, el exfutbolista decidió abordar el tema y respaldar los comentarios de su esposa, catalogándolos como una broma inofensiva.

Consultado sobre el conflicto entre Natalie Vértiz y Ethel Pozo, Eskenazi optó por no profundizar en el asunto y enfatizó su historial sin conflictos en su carrera: “En no los sé cuántos años tengo de carrera, nunca he tenido una discusión o un conflicto con alguien porque mi manera de ser es así”, expresó a Trome.

Respecto al término de su amistad con la hija de Gisela Valcárcel, Yaco Eskenazi dejó claro su desacuerdo con la situación: “Yo no creo que las amistades se puedan romper así de fácil, cuando hay un sentimiento de por medio, entre dos personas que han sido amigas, no es como ‘bueno, no me gustó lo que hiciste, ya no quiero ser tu amigo’”, comentó.

A pesar de las declaraciones de Ethel Pozo indicando que ya no tienen relación alguna, Eskenazi afirmó que para él, ella sigue siendo su amiga: “Yo soy amigo de mis amigos de siempre. Yo no he peleado con nadie. Para mí es mi amiga de hace seis años, y en mi vida hablaría mal de ella. Nunca hemos tenido una discusión y por una broma que no le gustó ahora ‘ya no somos amigos’. No voy a estar rogándole la amistad a nadie”.

Yaco Eskenazi condujo un programa junto a Ethel Pozo por años. (Foto: América Televisión)





‘Amor y Fuego’ contacto a Yaco Eskenazi para aclarar el conflicto entre su esposa y la conductora de ‘América Hoy’

El exfutbolista Yaco Eskenazi se manifestó en el programa ‘Amor y Fuego’ para hablar sobre el conflicto que se ha desarrollado entre Ethel Pozo y su esposa, Natalie Vértiz. Durante la entrevista, Eskenazi fue firme en su postura al señalar que no permitirá que nadie se meta con su esposa, después de que la conductora de ‘América Hoy’ la tildara de mentirosa.

El exjugador afirmó que no ha tenido ningún tipo de problema con la hija de Gisela Valcárcel, y aclaró que incluso la invitó a su fiesta de cumpleaños. “Yo no tengo conflicto con nadie. El 14 de diciembre, que fue mi cumpleaños, ya sabía que no iba a continuar en América Televisión, pero eso no fue un impedimento. Invité a Ethel a mi cumpleaños”, expresó Eskenazi.





Ethel Pozo anunció el fin de su amistad con Yaco Eskenazi

La hija de Gisela Valcárcel informó en su programa ‘América Hoy’ que ya no mantiene una relación amical con la exmiss Perú y exfutbolista, y enfatizó que no se quedará callada ante lo que considera afirmaciones inexactas.

Uno de los puntos más destacados de la respuesta de Ethel fue su revelación sobre su comunicación con Yaco Eskenazi, donde decidieron poner fin a su amistad. “Hemos hablado ayer y decidimos terminar la amistad, en seis años jamás tuvimos ningún problema”, comentó la conductora, mostrando una decisión firme respecto a las relaciones personales en su entorno.

Además, Pozo abordó el tema de los fast pass utilizados para ingresar a Disney, señalando que no quiso involucrarse en el asunto, pero mencionando que Natalie Vértiz dijo “cuatro mentiras” que desmintió en su programa.

Ethel Pozo revela que su amistad con Yaco Eskenazi terminó.





