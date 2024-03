Carlos Barraza, el popular ‘Tomate’, volvió a pronunciarse sobre una situación incómoda e inapropiada que habría pasado su hija. El cantante reveló que varios futbolistas le escribieron por las redes sociales, a pesar de que Gaela es menor de edad, y no dudó en mostrarse indignado.

‘Tomate’ lanzó una advertencia para quienes contactaron a su hija, aunque señaló que no revelaría los nombres de los involucrados.

“Mi hija me pidió que salga a advertir que no le escriban más, pues hasta tienen mujer e hijos. Yo podría decir sus nombres, pero he quedado en algo con mi hija”, dijo.

Finalmente, el cantante aseguró que los jugadores en cuestión han dejado de enviarle mensajes a su hija, ya que muchos de ellos se encuentran asustados por la situación.

“Ya pararon de escribirle, están asustados porque saben que ella es menor de edad y es un delito. Si me entero de otro, ahí sí me voy con todo”, afirmó.





