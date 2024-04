Vanessa López se enfrentó nuevamente a ‘Tomate’ Barraza y lo acusa de querer desprestigiarla como madre luego de asistir al concierto de Karol G en el estadio San Marcos mientras su hija de 4 años de edad se encontraba internada en una clínica.

A través de un video publicado en sus historias de Instagram, la modelo contó que su hija se encontraba enferma desde el pasado domingo 7 de abril, hecho que la mantuvo en la clínica toda la semana, a diferencia del cantante de salsa, que habría visitado a su hija solo un par de horas.

La influencer se mostró indignada ya que su expareja estaría buscando que la juzguen por asistir al evento de la ‘Bichota’, ya que al salir de la clínica este lunes, se topó con las cámaras de espectáculos.

“Yo sí me fui al concierto de Karol G porque tenía las entradas hace muchísimo tiempo, ustedes saben que hay artistas que dan su concierto y no vuelven a venir tan seguido, yo ya no iba ir y se los dije a mis amigos. Mi mamá que sabía la situación me dijo: ‘hija anda’, has estado domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes con la bebe, anda distráete y yo me quedo acá con tu papá. Terminó el concierto y me fui a la clínica otra vez”, contó la modelo.









TILDA A ‘TOMATE’ DE TACAÑO:

Vanessa López también contó que le parece injusto que el cantante de salsa se haya negado a pagar la totalidad de los gastos médicos de su hija, pese a que ella sola asumió el cuidado de su hija.

“Se apareció a las 2am, la visita del señor duró 15 minutos. Yo he estado todos los días con mi hija, el señor solo se apareció el jueves para tomarse una foto con su hija y publicarlo en las redes para hacerse el buen padre”, contó la también influencer.

“La ridiculez… no sé cómo se puede ser tan miserable. No quiso pagar el total de la clínica, porque él dice que es 50/50. No es un caballero, no es un buen padre, si dice que es un buen padre ¿por qué no se quedó cuidando a su hija y se amaneció igual que yo?”, cuestionó López.









