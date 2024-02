Carlos ‘Tomate’ Barraza se mostró bastante molesto porque descubrió que su hija Gaela, que acaba de cumplir 16 años, recibe mensajes en redes sociales de futbolistas que quieren salir con ella.

El cantante, en entrevista con Carlos Orozco, no quiso revelar qué jugadores son los que le escriben a su hija y cuestionó que lo hagan pese a que es conocido que ella es menor de edad.

“Mi hija es bonita y, obviamente, siempre va a haber algún ‘payaso’, que no solamente escribe en redes, sino que por ahí se quiera pasar de vivo. Yo no entiendo una cosa. Gaela tiene 16 años, es menor de edad y lo voy a decir aquí, porque tengo la confianza de ustedes. No voy a decir quiénes son, pero son varios, son jugadores que escriben, ya no jo***, es una niña. Acaba de cumplir 16 años”, expresó molesto Barraza.

En ese sentido, ‘Tomate’ aprovechó para lanzar amenazas contra los futbolistas, que en su mayoría pasan los 25 años.

“Puede que no parezca de 16 años, pero acaba de cumplir. Si en algún momento veo o me entero de algo, yo me desconozco”, dijo.

