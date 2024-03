La escandalosa pelea de Vanessa López y su novio Jhonny Silva debido a un ‘ampay’ continúa desatando reacciones y uno de los que se pronunció al respecto fue nada menos que ‘Tomate’ Barraza, expareja de la modelo.

El cantante de salsa fue consultado sobre la polémica que envuelve a su exesposa y no pudo evitar expresar su preocupación por la hija que tienen en común, por lo que no dudó en lanzarle una advertencia a la influencer.

“Es un tema que no me compete, pero siempre y cuando sus discusiones o peleas que tengan como pareja no afecten a mi hija . No es un tema que me importe, pero si va a haber un tipo de violencia, ahí la cosa cambia”, sostuvo para Trome.

En otro momento, el salsero dijo que ya dejó atrás sus peleas con Vanessa López y que no hablará cosas negativas de ella por respeto a su hija.

“Aquí prima que hay dos niños de por medio, hay que tener cuidado con eso. Si están esperando o esperaban que la reviente o diga cosas en contra de ella, nunca van a encontrar eso. Así (Vanessa) se haya referido a mí de la peor forma, no responderé. Los ataques no los respondo con ataques”, añadió el artista, quien aclaró que ya no mantiene comunicación con la mamá de su última hija.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: