La popular Susy Díaz se pronunció sobre la infidelidad de Paolo Hurtado con Jossmery Toledo y tuve fuertes expresiones contra el futbolista de Cienciano del Cusco, donde también lo responsabilizó por no haber respetado a su actual esposa, Rosa Fuentes, con quien llevaba casi diez años de casado, tenía dos hijos y esperaba uno más.

“Acá los dos son culpables (Jossmery Toledo y Paolo Hurtado), no sólo ella. Creo que el hombre debería respetar a su familia, a sus hijos y al bebé que está por venir. Da mucha pena porque es un matrimonio de diez años y los que más sufren son los niños”, reflexionó la excongresista.

En ese sentido, Susy Díaz se animó a recomendarle a Jossmery Toledo a que “elija bien. Ahora, gracias a las redes sociales, se puede investigar si un hombre es casado o si tiene hijos. En mi experiencia, la mayoría de hombres son así: les gusta dobletear, tener una en la casa y otra en la calle”.

Cabe recordar que la ex vedette señaló en una entrevista que perdonó algunas infidelidades debido a su signo zodiacal: “yo no sé si será por ser Libra que perdoné una y dos, pero yo soy una persona con un signo de paz, la balanza y el equilibrio. Perdono una o dos, pero cuando digo no, es no” y que, además, “lo primero que les veía (a sus exparejas) era los regalos”.





