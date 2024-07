Se confirmó lo que era un secreto a voces. Jefferson Farfán y Paolo Hurtado se agarraron a golpes en una de las oficinas de Alianza Lima en julio del 2022, según confirmó André Carrillo.

La ‘Culebra’ estuvo como invitado en el podcast de la ‘Foquita’ y Roberto Guizasola, y contó detalles del encuentro explosivo que tuvo el ‘10 de la Calle’ y el ‘Caballito’.

“Lo que pasa es que hay muchas historias, Él (Farfán) me ha contado una historia y ‘caballo’ me ha contado otra historia, entonces yo estoy en duda, por eso me gustaría que lo traigan aquí al caballo y cuenten los dos lo que pasó”, inició el integrante de la selección peruana en ‘Enfocados’.

Según añadió, el ex de Jossmery Toledo le contó que Jefferson Farfán fue el más afectado en esta pelea. “A mí el ‘caballo’ me dijo que lo reventó. Caballo me dijo: Carrillo yo sabía que ese momento iba a llegar…”, agregó.

Aunque no precisó el motivo por el que Paolo Hurtado y Jefferson Farfán se agarraron a golpes, André Carrillo aseguró entre risas que el ‘Caballito’ se estuvo preparando para ese encuentro.

“Me preparé con Maicelo… Te lo juro por Dios que eso me dijo. Sabía que ese momento iba a llegar y lo he reventado, pero de aquí (señala a Farfán) tengo otra versión”, reveló la ‘Culebra’.

¿Qué respondió Jefferson Farfán?

Al convertirse en blanco de burlas por parte de André Carrillo y el popular ‘Cucurucho’, Jefferson Farfán reconoció que sí se fue a los golpes con Paolo Hurtado. “Me pegó, me pegó”, sostuvo entre risas.









