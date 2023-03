En la madrugada de hoy, viernes 24 de marzo, Rauw Alejandro y Rosalía lanzaron el videoclip de su última canción, Beso, y lo más sorprendente no fue la pegajosa letra ni los cariñosos besos que ambos se dan, no. Lo que llevó a la locura a los fans de ambos artistas fue la escena donde, entre lágrimas, Rosalía muestra su anillo de compromiso seguido de un “te amo” y un beso al final del corto.

“RЯ ha salido por fin, después de más de 3 años juntos, aquí están estas tres canciones hechas con todo el amor del mundo. Ojalá que disfruten este pedacito de nosotros”, escribió la popular motomami en su cuenta oficial de Twitter promocionando su última canción, Beso, junto a Rauw Alejandro.

“Ya yo necesito otro beso, uno de esos que tú me das. Estar lejos de ti es el infierno, pero estar cerca de ti es mi paz. Y es que amo siempre que llegas y odio cuando te vas. Yo me voy contigo a matar, no me dejes sola. ¿Para dónde vas, a dónde vas?”, es parte de la letra con la que comienza el videoclip, mientras navega en imágenes de algunos de los viajes de una de las parejas del momento.





Entre lágrimas, mostrando el anillo y diciendo "te amo" antes de darle un beso, Rosalía informó sobre su noviazgo con Rauw Alejandro.





¿Desde cuándo están juntos Rosalía y Rauw Alejandro?





La popular relación entre los cantantes Rosalía y Rauw Alejandro es pública desde el beso que se dieron ambos ante las cámaras de la ceremonia de Los 40 Music Awards a finales en 2021, España. Desde entonces, los dos se han dejado ver en los backstages de algunos conciertos y en las grabaciones de otras canciones; sin embargo, estas tres músicas, Beso, Vampiro y Promesas, son las primeras colaboraciones entre ellos.

“Pusimos eso por delante. Era como ‘No quiero líos, no quiero mezclar la industria con mi relación’”, explicó Rauw Alejandro en una reciente entrevista concedida al streamer Ibai Llanos, donde explicó que ambos prefirieron, primero, establecerse bien como pareja para, luego, colaborar juntos como artistas.

Finalmente, Rosalía se sinceró y confesó que “los hombres que tenía a mi alrededor estaban emocionalmente indisponibles. En cambio, contigo (Rauw) fue la primera vez que no sentí eso. Sentí que tú no tenías miedo de querer y ser querido. ¡Madre mía, que intensa me he puesto! Tú me sorprendiste, aunque tardé un tiempo en bajar la guardia”.









