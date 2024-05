Ha salido el primer tráiler de “Soy Celine Dion”, el emocional documental que retrata la vida de la cantante canadiense, Céline Dion, tras padecer la rara enfermedad neurológico que no le permite cantar. Se podrá ver el documental en la cuenta de streaming de Prime Video.

Según Prime Video, se podrá ver en el documental los momentos más fuertes de la vida de la estrella, cuando se quiebra al hablar del mal que ha cambiado su vida.









Aunque sufra, Dion se esfuerza todo lo que pueda para recuperar su anterior vida, ya que lo extraña. “Lo echaba de menos, a toda la gente, pero no pararé, no me rendiré.”

En el documental, veremos la faceta privada de la artista, pasando por vestuarios y estudios de grabación. El documental se grabó por más de un año, mostrando a la cantante intentando llevar a cabo su vida de la mejor manera.









La enfermedad que padece Celine Dion es reconocida como el Síndrome de la Persona Rígida (SPR). En el documental, se hablará acerca de los sentimientos de la cantante cuando recibió el diagnóstico. El SPR es una enfermedad neurológica sin cura que deteriora los músculos, llevando a que la persona pierda el control de su cuerpo. La cantante tuvo que llevar a cabo su vida entre terapias vocales, ejercicios y medicamentos. Aún así, Dion no tira la toalla, a pesar de que la enfermedad la alejó de los escenarios desde el 2022. “Si no puedo correr, caminaré. Si no puedo caminar, me arrastraré. No voy a parar.”

En una entrevista con la revista Hello!, la hermana de Celine habló acerca de la condición de su hermana, y que, tristemente, no presentaba mejoras. “Céline lucha a diario para superar sus dificultades. La situación no ha mejorado. Es una enfermedad que poco conocemos. Hay espasmos que son imposibles de controlar. La gente se tiende a levantar de un salto por la noche por un calambre en la pierna o en la pantorrilla, esto es un poco así, pero en todos los músculos”, aclaró.

El documental fue producido por Irene Taylor, Stacy Lorts, Julie Begey Seureau y Tom Mackay. Se puede ver en Prime Video en más de 240 países por todo el mundo.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.