“Creo que se ha ampliado muchísimo el concepto de belleza, no es tan cuadriculado. La belleza no solo es subjetiva, sino que es muy diversa. Me encanta y creo que nosotros y los medios nos habíamos demorado en entenderlo así”, dice Ana María Orozco, la icónica protagonista de ‘Betty la fea’, cuya segunda parte se estrenó HOY en Prime Video.

‘Betty, La Fea, La Historia’ regresó y el nombre de Ana María Orozco, de 51 años, está en boca de todos. Y no es para menos. Se trata de una de las producciones latinoamericanas más exitosas de todos los tiempos.

En entrevista con la BBC, la actriz -emparejada hoy con el peruano Salvador del Solar- dijo que se tomaba este retorno con calma: “Cuando hicimos la primera parte, no sabíamos qué iba a pasar. Hicimos nuestro trabajo con mucho compromiso. Pero nunca pretendimos hacer un éxito, ni pensamos ni soñamos con lo ocurrido después. Obviamente tenemos el recuerdo tan fuerte de los logros de esa primera parte. Pero ahora estamos trabajando igual, con los mismos talentos, haciéndolo con seriedad, amor y respeto”.

La artista dijo sentirse confiada gracias al elenco y la potencia de la historia: “Tampoco queremos repetir ni copiar lo que ya hicimos. Lo que hacemos es continuar con las pistas que nos dejó Fernando Gaitán y el mundo de Betty que ya existe”.

"Celebro que haya más inclusión, que se hable de estos temas y que podamos hacer denuncias", dice la actriz.

Así, Ana María Orozco adelantó que se mantiene “la esencia de los personajes y el humor característico de Betty, que además ha sido el hilo conductor de toda esta tragicomedia. También tenemos un equipo nuevo de escritores, gente joven”.

Consultada sobre si la sociedad realmente ha avanzado en relación a los derechos de la mujer, las personas LGBT y otros temas que la telenovela pone en discusión, Orozco expresó que celebra “que haya más inclusión, que se hable de estos temas y que podamos hacer denuncias. Celebro que tengamos voz para tantas cosas que antes no y para tanta gente que sufrió por esa razón”.

“Por lo menos hoy día se debate. Aunque creo que debemos continuar revisando estas problemáticas, porque todavía no hay un cambio total. Pero sí hemos avanzado con cosas que teníamos normalizadas y eran permitidas antes, como el trato machista de los hombres que podíamos ver en Betty. Estamos siendo muy conscientes del momento que estamos viviendo. Tampoco vamos a promover un discurso o un mensaje, simplemente hay cosas que ya están fuera de lugar”, dijo.

LA BELLEZA SUBJETIVA

Para la protagonista de ‘Betty La Fea’, “la belleza no solo es subjetiva, sino que es muy diversa”, pero advierte que es un tema complejo porque “se sigue tratando de imponer un estándar de belleza. Lo veo en las redes. Como por ejemplo, en TikTok, donde hay una presión para los adolescentes en ser de cierta manera”.

¿Cómo es Betty en la nueva versión de la serie?

“Han pasado 25 años. Betty es una mujer madura. Por supuesto, no tiene todas las respuestas. Lo lindo es que ahora no tiene miedo a mostrarse vulnerable y a hacerse preguntas, a cuestionar. En la historia hay detonantes para que esto suceda. Pero puede decir lo que quiere y establecer hacia dónde va. Y eso me parece muy interesante del personaje”.

Llevaba años actuando cuando le llegó la oportunidad de ser ‘la fea más bella’. Dice la actriz que se enamoró del personaje, esa audaz idea de pasar de ser el patito feo a cisne.

“En cuanto a sus características físicas, cualquier cosa que le afeara tenía que ser algo no tan drástico. No podía tener determinada nariz o dientes, debían ser aspectos que después pudiéramos transformar y a la vez que fueran graciosos.Para el casting me inventé el flequillo, las gafas y también una especie de frenos con papel de aluminio”, cuenta.

Y agrega: “Algo importante fue que el papel estaba muy bien escrito. Creo que Fernando Gaitán lo tenía muy claro. Entonces él propuso que tuviera una risa de ganso. Tanto Nicolás como Betty se ríen como gansos, decía el guion. Esa imagen del ganso como un ave medio torpe me ayudó un poco a imaginarme a Betty y jugar en cómo podía ser su risa. Ensayé y luego pasé el casting. A mí me parece muy gracioso el look de Betty. Tiene un lado muy naif, pero funcionó”.

