La reconocida cantante canadiense Céline Dion brindó una entrevista a la edición francesa de la revista Vogue, en la que habló de su enfermedad que la alejó de los escenarios. Su hermana reveló previamente que la artista perdió el control de sus músculos.

La autora de éxitos como ‘My Heart Will Go On’ y ‘I’m Alive’ aseguró que se encuentra a la espera de un milagro para curar el síndrome de persona rígida que padece y que le ha hecho perder el control de sus músculos.

“La enfermedad está dentro de mí y siempre lo estará. Estoy esperando que llegue el milagro y encuentren una manera de curarla con investigación científica, pero por ahora tengo que aprender a vivir con ello. Nada me detendrá”, aseguró.

Asimismo, la artista de 56 años señaló que se encuentra bajo rutinas de ejercicios musculares para recuperar el control de sus músculos. “Trabajo tanto los dedos de los pies como las rodillas, las pantorrillas, los dedos, el canto, la voz... Esta es la condición con la que debo aprender a vivir ahora dejando de cuestionarme”, dijo.

Aunque en un inicio contó los momentos difíciles que pasó al enterarse de su enfermedad, indicó que decidió continuar y no darse por vencida. “Empecé diciéndome a mí misma: ‘¡¿Por qué yo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? ¿Soy responsable?’. La vida no te da respuestas. ¡Simplemente tienes que vivirlo! Tengo esta enfermedad por alguna razón desconocida”, señaló.

“Tengo esta fuerza en mí. Sé que nada me detendrá. Es duro, estoy trabajando muy duro y mañana será aún más duro. Pero hay una cosa que nunca parará y es la voluntad. Es la pasión. Es el sueño. Es la determinación”, indicó.

