‘Betty, La Fea: La historia continúa’, el esperando spin-off de la famosa serie ‘Yo soy Betty, La Fea’, está próxima a estrenarse y, para ir calentando motores, Prime Video lanzó el tráiler oficial de la nueva serie que promete revivir la popularidad de los entrañables personajes originales. El sorprendente giro de la historia ha desatado una ola de comentarios en redes sociales.

Según la información oficial, la serie se sitúa en la actualidad y muestra a Beatriz Pinzón enfrentando nuevos desafíos en su vida personal y profesional.

Ana María Orozco comentó sobre los retos de adaptar el formato a una serie moderna y la satisfacción de trabajar en este nuevo proyecto:

“Ha sido un reto por el formato... Ha sido un desafío, pero muy gratificante, he estado muy cómoda y muy contenta. Esta es una Betty que se hace preguntas, se cuestiona: ¿dónde estoy?, ¿qué quiero?, ¿qué siento? y ¿qué me está pasando?... Ya no hará las mismas concesiones que hizo antes”, declaró en EFE.

La actriz dijo que tratarán de respetar y cuidar el legado de Fernando Gaitán, creador de Yo soy Betty, la fea. “Hay una responsabilidad de cuidar ese legado... Hemos sido muy delicados y respetuosos con eso, tratando de rendirle un homenaje”, agregó Orozco.





¿Cuándo se estrena ‘Betty, La Fea: La historia continúa’?

De acuerdo con la información oficial de la plataforma, “Betty la fea: la historia continúa” estará disponible a partir del 19 de julio de 2024 en Prime Video.

¿De qué se trata ‘Betty, La Fea’?

La secuela explorará la vida de Beatriz Pinzón Solano como madre y esposa, 22 años después del final original que dejó una marca imborrable en la memoria de los televidentes.

Ana María Orozco, quien interpretó a Betty en la serie original, integrará el elenco principal. Junto a ella estarán Natalia Ramírez, Jorge Enrique Abello, Rodrigo Candamil, Julio Cesar Herrera, Luces Velásquez, Marcela Posada, Mario Duarte, Ricardo Vélez, Alberto León Jaramillo, Julián Arango, Lorna Cepeda y Estefanía Gómez.

Además, ingresarán nuevos rostros, como los de lo actores Jerónimo Cantillo, Zharick León, Juanita Molina, Sebastián Osorio y Val Lagarejo.





