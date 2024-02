En una reciente entrevista, Shirley Arica dio más detalles acerca del ingrato momento que pasó cuando le negaron la entrada a una discoteca del Sur chico. La modelo había asegurado que la discriminaron, pero ahora reveló que fue por su color de piel.

Shirley dijo que, en primera estancia, los encargados del local ‘IN’ le dijeron que no podían dejar que pase a la discoteca porque el aforo estaba lleno.

“Ellos alegan que no podía ingresar porque no estaba entrando nadie cuando todos saben que el ‘after party’ en esa discoteca es hasta las 7 de la mañana. Entraron mis amigos, yo esperaba a un amigo de la universidad y cuando quise hacerlo no me lo permitieron”, contó para Trome.

La modelo dijo que le quisieron cobrar el doble de lo que cuesta una entrada normal y, finalmente, escuchó la supuesta razón por la que no la dejaron ingresar.

“Le dije al de seguridad que iba a pagar mi entrada. Con mi amigo fuimos a la caja y me querían cobrar 300 soles por la entrada cuando estaba a ciento y pico de soles. Como me vieron con mi amigo Eric, dijeron que tampoco entraba ese ‘c...’ y ‘esa negra no entra’. Esto lo escuchó mi amigo, yo ya no pude grabar porque me quedé sin batería”, agregó.

Shirley afirmó que se sintió mal con la situación y continuará con la denuncia ante Indecopi para que sancionen el local.





