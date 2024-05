Shirley Arica decidió romper su silencio y hablar sobre los rumores que surgieron tras la difusión de un ‘ampay’ en el que se le veía ingresando a un hotel junto a Gabriela Herrera y un desconocido después de asistir al evento ‘Cochinola’.

En una reciente entrevista, la popular ‘Chica realidad’ aclaró la situación y brindó detalles sobre su relación con Herrera. Además, explicó que el hombre que las acompañaba era simplemente un amigo de toda la vida.

“Es un amigo mío hace años. Llegamos, pero el check-in era a partir de las 3 de la tarde y no podíamos descansar, mi amigo nos dijo: ‘quédense en mi jato y yo me duermo en el mueble’”, declaró en ‘Amor y Fuego’.

Respecto a su relación con Gabriela Herrera, Arica reveló que ahora se refiere a ella como su “novia” debido a los comentarios que surgieron tras la divulgación de las imágenes.

“Le digo ‘la novia’ porque nos han dicho hasta que somos lesbianas, ya no sé qué más me van a inventar, pero no, me gustan los hombres”, aclaró.

Varios personajes de la farándula nacional aprovecharon el feriado por el Día del Trabajador y se divirtieron de lo lindo en el concierto Cochinola en el Club Cultural Deportivo Lima en Chorrillos, entre ellos Shirley Arica y Gabriela Herrera.

Las modelos celebraron a lo grande junto a un grupo de amigos y se lucieron bailando hasta el amanecer en el evento.

Como era de esperarse, ambas influencer salieron del lugar en aparente estado de ebriedad y tuvieron que recibir ayuda de sus acompañantes para seguir caminando.

“Shirley, estúpi... me voy a tu casa la con...”, se le oye decir a la rubia bailarina. No obstante, ambas terminaron en un hotel de Miraflores junto a un hombre, cuya identidad aún es un misterio.

A los pocos minutos, todos salen del establecimiento para dirigirse a un departamento ubicado en el distrito de San Isidro.





