Como cada fin de semana, las figuras de la farándula enrumbaron al Sur chico para disfrutar una noche de fiesta, no obstante, Shirley Arica no la pasó nada bien luego de ser impedida de ingresar a una discoteca.

Según imágenes del programa ‘Amor y Fuego’, la modelo llegó al local nocturno con un grupo de amigos, sin embargo, fue impedida de ingresar por presuntamente superar el límite de aforo, según los encargados.

Esto molestó tanto a la ‘Chica realidad’, quien luego de enfrascarse en una tensa discusión con los miembros de seguridad, recurrió a la Policía para denunciar discriminación.

“No me dejan entrar a la discoteca. Hemos querido pagar la entrada, pero nos han discriminado. Nos han tratado mal, estamos pidiendo el libro de reclamaciones y no nos lo quiere dar. Han dejado entrar a todos mis amigos, menos a mí. A mi amigo le han dicho que es gay, y por eso no lo dejan pasar”, sostuvo la exchica reality.

Pero el tema no quedó ahí y es que Shirley Arica llegó hasta la comisaría totalmente indignada para dejar constancia del hecho y pedir que clausuren la discoteca. “Yo vengo de viaje para pasarla bien con mis amigos y literalmente me malograron la noche”, señaló molesta.









