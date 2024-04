Harto. Marcelo Tinelli se mostró incómodo ante las preguntas de un reportero del programa LAM, quien le preguntó si todavía sigue en una relación con Milett Figueroa, pues durante las últimas semanas se les vio distanciados y surgieron los rumores de una supuesta separación.

“Tú sabes que estoy en pareja, que estoy con ella, no entiendo por qué esa pregunta redundante en tu programa, ¿qué quieren? ¿decir algo? yo no entiendo”, respondió.

El argentino insistió en que sigue siendo pareja de la bailarina y resaltó que no entiende por qué los periodistas insisten en preguntar lo mismo una y otra vez. “¿Cuál es el problema? Ángel, Yanina, no me creen, ¿qué hago entonces?”, agregó.





Marcelo Tinelli defiende a Milett





Finalmente el argentino dijo que estaba enterado de todas las críticas que recibió Milett por parte de los conductores de LAM y pidió respeto para su pareja. Además, dijo que deberían tratar mejor a la televisión peruana.

“Lo veo (los dimes y diretes), no necesito que me lo cuentes, los veo a ustedes. ¿Eso te parece? Traten mejor a la televisión peruana y a mi novia”, respondió finalmente.





Conductores argentinos vs peruanos: Se insultan de boludos, payasos y falsos por MILETT





La polémica continúa en los medios de comunicación de Argentina y Perú. Panelistas del programa LAM despotrican en contra de los conductores de ‘Amor y Fuego’ y ‘América Hoy’.

La noche del martes, el programa LAM, conducido por Ángel de Brito, se refirió a los comentarios que hicieron las conductoras de ‘América Hoy’ sobre su cuestionamiento acerca de Milett Figueroa y doña Martha Valcárcel. Y es que Janet Barboza, Brunella Horna y Ethel Pozo rechazaron los comentarios negativos que realizaron los argentinos sobre la mamá de la modelo peruana.

Eso no fue todo, Janet aseguró que el programa LAM estaba promocionando el reality de ‘Los Tinelli’. Ante ello, los periodistas argentinos se burlaron de los looks de las conductoras peruanas y les lanzaron fuertes calificativos

Pepe Ochoa tildó de “falsos” a los conductores del magazine peruano, pues recordó la vez que enlazó con ‘América Hoy’ y salió una llamada con doña Martha Valcárcel.

Incluso, Yanina Latorre no dudó en arremeter contra Rodrigo González, quien la señaló de difundir información falsa. “Chicos de Perú están fumando de la buena y hablando de teorías conspirativas”, dijo Latorre en referencia a González y Gigi Mitre.