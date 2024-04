La polémica continúa en los medios de comunicación de Argentina y Perú . Panelistas del programa LAM despotrican en contra de los conductores de ‘Amor y Fuego’ y ‘América Hoy’.

La noche del martes, el programa LAM, conducido por Ángel de Brito, se refirió a los comentarios que hicieron las conductoras de ‘América Hoy’ sobre su cuestionamiento acerca de Milett Figueroa y doña Martha Valcárcel. Y es que Janet Barboza, Brunella Horna y Ethel Pozo rechazaron los comentarios negativos que realizaron los argentinos sobre la mamá de la modelo peruana.

Eso no fue todo, Janet aseguró que el programa LAM estaba promocionando el reality de ‘Los Tinelli’. Ante ello, los periodistas argentinos se burlaron de los looks de las conductoras peruanas y les lanzaron fuertes calificativos

Pepe Ochoa tildó de “falsos” a los conductores del magazine peruano, pues recordó la vez que enlazó con ‘América Hoy’ y salió una llamada con doña Martha Valcárcel.

Incluso, Yanina Latorre no dudó en arremeter contra Rodrigo González, quien la señaló de difundir información falsa. “Chicos de Perú están fumando de la buena y hablando de teorías conspirativas”, dijo Latorre en referencia a González y Gigi Mitre.

“Primero a los dos boludos que dijeron que di una mala data. No, no di una mala nota. Los payasos son ellos. Dije que (Marcelo y Milett) estaban separados y en crisis”, agregó.

Lejos de quedarse callada, Latorre respondió con firmeza a las críticas de los conductores peruanos. Negó haber difundido información falsa y defendió su postura sobre la situación de Tinelli y Figueroa.

Por su parte, Ángel de Brito cuestionó a los presentadores porque primero apoyaron a Milett cuando llegó a Argentina y ahora la critican. “Esos dos peruanos vinieron a apoyar a Milett y ahora mira. Creo que no entienden”, comentó.

Pepe Ochoa fue en la misma línea y pidió a los conductores nacionales que no lo vuelvan a buscar para pedirle una primicia. “Adoro Perú, pero estos (refiriéndose a González y Mitre) no me llamen más por teléfono para pedirme data. Esta gente nos critica, pero luego nos piden la data y quieren saber las cosas”, indicó.

‘AMÉRICA HOY’ RESPONDE

Janet Barboza no se quedó callada y aseguró que referirse a su look solo demuestra la falta de recursos de los argentinos para defenderse. “Esperaba algo más con debate, algo más pensadito, peor escuchar a estos panelistas, meterse con el vestuario ¡Por favor! Necesitamos debate”, manifestó la popular ‘Rulitos’.

Incluso, reafirmó en que Marcelo Tinelli utiliza a sus conductores para promocionar su reality que pronto se verá en Amazon Prime.

Por su parte, Ethel Pozo se dirigió a Pepe Ochoa, quien tildó de “falsos” a todos los conductores del magazine. “Ahora, acá no la tenemos contra ti ni contra nadie. Yo sí estoy defendiendo a Milett Figueroa (…) No me parece lo que están haciendo”, mencionó la hija de Gisela Valcárcel.

Brunella Horna cuestionó a los panelistas de LAM por no mencionar a Cande Lecce, la modelo que asegura haber sido la amante de Marcelo Tinelli cuando este comenzó su romance con Figueroa.

“Si viven en democracia ¿Por qué no hablan de Candela Lecce? ¿Alguien habrá dicho que no hablen de ella? De mi mujer sí hablen, pero de la otra, quédense callados”, expresó Horna, hecho que remeció al set de televisión.

