Su hija es todo para ella. No solo Milett Figueroa se encuentra en la boca de todos los periodistas argentinos, sino también su mamá Martha Valcárcel, quien fue etiquetada como ‘maleducada’ por los comentaristas del programa argentino LAM .

Los comunicadores no dudaron en criticar la actitud de ‘Doña Martha’ por defender la relación de su hija con el conductor Marcelo Tinelli.

Todo comenzó cuando la íntima amiga de Marcelo, Yanina Latorre, brindó detalles sobre su experiencia en una reunión a la que asistió junto a Milett Figueroa y Tinelli. En dicha reunión, la modelo peruana reveló que, a diferencia de su madre, a ella le parecía beneficioso que los medios hablaran de su vida personal. “La que no nos quiere mucho es la madre. Me dice (Milett) ‘mi mamá no entiende el show, a mí me sirve que hablen de mí’”, comentó en un inicio Latorre.

Es allí cuando Pepe Ochoa se burló y empleó diversos calificativos para referirse a la mamá de la modelo como una persona maleducada, generando todo tipo de reacciones entre los demás presentes en el estudio. “La madre de Milett es desubicada, es maleducada. Marthita piensa que Milett es Natalie Portman”, comentó el periodista.





Janet a Milett tras reaparecer con Marcelo Tinelli: “¿Dónde está tu dignidad?”

Janet Barboza no dudó en pronunciarse sobre la polémica relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, luego de que la modelo peruana reapareciera con el presentador argentino y su mejor amiga Yanina Latorre, quien criticó severamente a la hija de Doña Martha.

En la última edición de ‘América Hoy’, la ‘Rulitos’ se indignó al ver las fotos compartidas por Tinelli en sus redes sociales, donde aparece abrazando tiernamente a la modelo peruana. “Están promocionando reality, acá me da mucha pena Milett Figueroa, porque vemos una Milett Figueroa humillada con un hombre que no le da su lugar. (...)”, dijo.

Asimismo, otra de las fotos que causó polémica fue ver a Milett al lado de Yanina Latorre, quien aseveró en reiteradas ocasiones que la pareja se habría separado. “Qué vergüenza, que humillación, ¿dónde está la dignidad?”, indicó Barboza.

Janet aseguró sentir “vergüenza” por la modelo peruana, ya que volvió al lado de un hombre que “no le da su lugar” y que solo la usa para promocionar su reality sin tomar en cuenta sus sentimientos o cómo se pueda sentir por las constantes críticas y polémicas.





Marcelo Tinelli y Milett Figueroa desmienten ruptura

Milett Figueroa sigue dando que hablar en los medios argentinos por su polémica relación con Marcelo Tinelli. Ante ello, la modelo peruana usó sus redes para poner fin a los rumores de separación.

Como se recuerda, la modelo había compartido publicaciones durante su reciente viaje a Argentina, donde se encontraba sin la compañía de su novio, lo que levantó sospechas de una posible ruptura. Sin embargo, ambos pusieron fin a las dudas al compartir una fotografía juntos.

Marcelo Tinelli tomó la iniciativa de compartir una foto al lado de Milett Figueroa, terminando con los rumores de una supuesta separación, el cual venía sonando con fuerza desde hace varias semanas.

El presentador publicó imágenes con la modelo peruana y Yanina Latorre, donde en una de ella colocó: “Las amo, me hacen reír mucho”.

