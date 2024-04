El pasado sábado, Guillermina Valdés se hizo presente en la undécima edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano en México. Durante su paso por la alfombra roja, la actriz argentina fue abordada por la prensa sobre su relación con Milett Figueroa, actual pareja de Marcelo Tinelli, de quien Valdés se separó después de casi una década juntos.

En declaraciones a las cámaras de ‘Mañanísima’, Guillermina Valdés compartió que recientemente celebró con su expareja el cumpleaños de su único hijo en común, Lorenzo Tinelli, quien cumplió 10 años el pasado 18 de febrero.

“Estuvimos un ratito con Marce y después un rato con mis hijos. La relación (que tengo con Marcelo Tinelli) es hermosa”, afirmó la actriz.

Asimismo, Valdés mencionó que, a pesar de mantener una buena relación con Tinelli y encontrarse en reuniones familiares, el conductor de televisión aún no ha tenido la oportunidad de conocer a su actual pareja, el también actor Joaquín Furriel, debido a que reside fuera del país. “Es que él reside fuera del país”, explicó Valdés.

Fue en ese momento cuando Guillermina Valdés aclaró que tampoco ha tenido la oportunidad de conocer a Milett Figueroa, la actual pareja de Tinelli. La actriz expresó su interés en encontrarse pronto con la modelo peruana, ya que ha escuchado comentarios sobre su parecido físico y está interesada en comprobarlo personalmente.

“Yo tampoco conozco a Milett. Sí [me cae bien], yo me la quería cruzar en el edificio. Quería verla porque dicen que somos parecidas, pero no la pude ver. No (sería incómodo). Son dos años casi (desde que me separé de Marcelo Tinelli)”, concluyó la artista argentina de 46 años.





¿Por qué se separaron Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés?

Después de una relación de nueve años, Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli anunciaron su separación en mayo de 2022. Según fuentes cercanas a la pareja, la ruptura se llevó a cabo de manera amistosa, aunque ninguno de los dos quiso proporcionar detalles sobre su distanciamiento en ese momento. Sin embargo, un año después, la actriz argentina decidió hablar al respecto

En una entrevista con el programa ‘Socios del Espectáculo’, Guillermina Valdés abordó el tema de su separación con Marcelo Tinelli. “Nos separamos porque hay un montón de condimentos más en un vínculo, más allá de apoyarse mutuamente. Hay un montón de cosas más”, mencionó la actriz.





Marcelo Tinelli y Guillermina Váldes estuvieron juntos por nueve años. (Foto: Instagram)





