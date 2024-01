Samuel Suárez se despidió de la conducción ‘Todo se filtra’ y agradeció a la producción por haberle brindado las facilidades necesarias tras su supuesta decisión de dejar el programa. Además, anunció que el lunes se revelará quién será el nuevo conductor.

“Quiero agradecerles, aprovechar estos segundos, a todas las personas que han estado conmigo en este tiempo en Todo se filtra. El programa continúa, el lunes vamos a ver quién es el nuevo conductor del programa, igual muy contento. Ayer a las 11 de la noche tuve un tema personal”, dijo.

El conductor aseguró que Panamericana Televisión lo ayudó y precisó que el programa continuará pese a su ausencia.

“Podían haberme puesto un pero o algo pero al contrario, me han ayudado muchísimo. El lunes se enterarán quién estará al frente del programa. A mí no me han chismeado nada, bajo siete llaves lo han guardado”, agregó.

Por otro lado, Andrés Hurtado, que se encontraba en el programa, señaló que Samuel Suárez terminó su relación laboral con Panamericana TV en buenos términos.





