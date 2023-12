La cantante peruana Daniela Darcourt vuelve a desatar polémica por su look luego de asistir a la boda de su amiga vestida de blanco, un color que no es considerado como opción para los invitados ya que el fin es darle protagonismo a la novia.

La propia salsera se encargó de publicar imágenes de los pormenores de esta celebración, pero terminó despertando las críticas de los usuarios por asistir a la ceremonia con un elegante vestido similar al de la novia.

Su desafortunada decisión no pasó desapercibida y su look fue muy criticado por las llamadas ‘ratujas’, quienes compartieron su foto con Samuel Suárez de Instarándula.

“En qué cabeza a la Darcourt se le ocurre ponerse un vestido de blanco para un matri”, fue el comentario de la usuaria que desaprobó el color del vestido de la intérprete de ‘Señor mentira’.









Al respecto, ‘Samu’ no pudo ocultar su asombro con la decisión de Daniela Darcourt, y aunque no está seguro si quiso robarse el protagonismo, el periodista de espectáculos no dudó en lanzar algunas críticas.

“La voy a etiquetar por qué fue vestida de blanco, por ahí dijeron que la fiesta pudo ser temática, pero revisando las historias era la única vestida de blanco, ¡Daniela no hagas eso! Es como decir que te cases mañana y aparece otra con un vestido blanco más bonito, ¡sáquenla de la boda ya!”, comentó el comunicador.





