Ampayan a Fabianne Hayashida con quien sería su nuevo galán tras anunciar divorcio

A casi un mes de anunciar su divorcio con Mario Rangel, Fabianne Hayashida habría decidido darse una nueva oportunidad en el amor y fue captada en comprometedoras situaciones con un misterioso galán.

En las imágenes publicadas por Instarándula de Samuel Suárez, la popular ‘Chinita’ se luce bailando pegadito y hablándole al oído a su acompañante al interior de una discoteca. Debido al ángulo de la cámara, no se logra apreciar si ambos se besan frente al público.

Según la denominada ‘ratuja’ que grabó el video, se trata de un joven que se encontraba en el grupo de amigos que pasó el último fin de semana junto a la modelo. Hasta el momento se desconoce su identidad.









Como se sabe, Fabianne Hayashida sorprendió a más de uno el pasado 1 de diciembre del 2023 al anunciar el fin de su matrimonio con el empresario Mario Rangel. Días después, dejó entrever que su expareja habría sido el culpable de su ruptura amorosa.

“Es increíble como mil acciones que suman, una acción que para mí derrumbó todo, me haga tan fuerte [...] porque me hizo cambiar por completo la perspectiva que tenía de una persona que ‘mejor no diré nada’”, escribió en clara referencia a su ex Mario Rangel.





