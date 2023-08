Fuerte y claro. Ale Venturo aclaró, de una vez por todas, sobre su reconciliación con Rodrigo Cuba , luego que fueran ‘ampayados’ ingresando a un hotel tras terminar su relación en mayo pasado. La empresaria se comunicó con Samuel Suárez , creador del portal digital ‘Instarándula’, para brindar su descargo sobre lo ocurrido.

El comunicador conversó con Ale Venturo tras fuerte rumores de una posible reconciliación con el padre de su segunda hija. Ante ello, la dueña de ‘Nevera fit’ no dudó en aclarar que se sigue viendo con el futbolista de Sport Boys.

“Obviamente nos están viendo juntos a Rodrigo y a mí (...) Obviamente estamos intentando que las cosas puedan funcionar”, comenzó diciendo Ale Venturo.

Pese a que dejó entrever que se habría reconciliado con Rodrigo Cuba, la empresaria quiso desviar un poco el tema y no dio nada por sentado. “No significa que hayamos vuelto y que me esté haciendo la loca... Cada uno tiene su tiempo y en el momento que se dé, se van a enterar y no tiene nada de malo, pero nadie se hace el loco”, sentenció.

