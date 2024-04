En una reciente entrevista, Samantha Batallanos rompió su silencio sobre la reunión que tuvo con su expareja Jonathan Maicelo, a quien denunció anteriormente por agredirla física y verbalmente.

La modelo dijo que fue una reunión entre varias personas, no a solas, y reveló que solo fue a hablar con el exboxeador. “Necesitábamos hablar, cerrar procesos, decirnos tantas cosas, reclamarnos”, dijo en ‘El Reventonazo de la Chola’.

Samantha señaló que, a pesar de todo, los procesos judiciales contra Jonathan seguirán su curso y descartó retomar su relación con él.

“Continúan en pie (los procesos legales), pero él no me dijo nada por la denuncia. No (no vamos a volver a estar juntos), solo que esa reunión fue necesaria”, señaló.

Pese a que aseguró que no retomaría su relación con Jonathan Maicelo, Samantha Batallanos sorprendió a más de uno al aparecer junto al boxeador luego de denunciarlo por salvaje agresión.

Las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ ampayaron a la influencer en el mismo auto del deportista, meses después que lo acusara de masacrarla al interior de un taxi.

“¡Indignante! Luego de haberlo denunciado por agresión, Samantha Batallanos y Jonathan Maicelo nuevamente juntos”, se oye en el avance del programa.

En otro momento, el reportero persigue a Batallanos y la deja en shock al preguntarle si se había reconciliado con el boxeador. “¿Samantha regresaste con Maicelo?”, fue la pregunta que puso en aprietos a la modelo.





¿Por qué Samantha denunció a Maicelo?

Samantha Batallanos se presentó el pasado 12 de diciembre en el programa ‘Magaly TV: La Firme’ para contar detalles de la brutal golpiza que le habría propinado Jonathan Maicelo en un taxi.

Según confesó, estaba cegada por amor y permitió varias veces que el deportista la agreda verbalmente. “Yo, de verdad, estuve enamorada de él. (…) Jamás imaginé ver su cara de odio”, empezó contando.

También narró frente a cámaras que la primera vez que la agredió físicamente fue cuando se puso celoso de uno de sus trabajadores. “Llegamos al gimnasio, me empezó a estrangular, me agarró a cachetadas en la cama, me mentaba a la madre como no tienes idea”, sostuvo la influencer.





