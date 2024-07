¿Renació el amor? En el pasado parecen haber quedado las peleas y las denuncias entre Samantha Batallanos y Jonathan Maicelo, quienes se lucieron juntos en una estética.

Las imágenes de este ‘reencuentro’ entre ambos fueron difundidas por el programa ‘Amor y Fuego’, donde señalaron que la pareja se dejó ver muy cariñosa mientras el boxeador realizaba un ‘canje’.

En las imágenes se observa a Batallanos tomando de la mano a Jonathan, en un intento por tranquilizar al boxeador mientras una doctora le realizaba un procedimiento de inyección facial.

Samantha Batallanos reveló si Jonathan Maicelo fue el amor de su vida

En una entrevista pasada, Samantha Batallanos se sinceró sobre sus relaciones pasadas y, especialmente, sobre su tormentoso romance con el boxeador Jonathan Maicelo.

Durante la entrevista, Batallanos reveló que ella y Jonathan se perdonaron mutuamente en una reunión que tuvieron luego de terminar su relación.

“Sí, claro, es un capítulo cerrado. Ya limamos asperezas, pero los procesos continúan”, indicó la modelo, refiriéndose a la demanda que interpuso contra Maicelo por violencia física y psicológica.

A pesar de los maltratos que alega haber recibido, Batallanos no dudó en considerar a Jonathan Maicelo como el amor de su vida.

“Hemos vivido un año 24/7, yo no me podía despegar de él. Para mí fue el hombre de mi vida, me enamoró a tal magnitud que no me quería despegar de él y viceversa”, concluyó.





