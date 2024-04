Samantha Batallanos se encuentra en el ojo de la tormenta luego que las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ la captaran saliendo del edificio ubicado en el distrito de Barranco donde se encontraba Jonathan Maicelo, a quien denunció por una salvaje agresión en diciembre del 2023.

Según el espacio de ATV, la modelo pasó la noche con el boxeador en un apartamento alquilado en la modalidad de AirBnb, cuyo costo sería de aproximadamente 150 soles la noche.

La expareja habría intentado despistar a los medios de prensa retirándose en diferentes vehículos, no obstante, uno de los ‘Chacales’ conversó con el conserje del inmueble y este les confirmó que ambos personajes ya se habían retirado del lugar.





¿Qué dijo Samantha Batallanos?

Uno de los reporteros de Magaly Medina fue en busca de las declaraciones de la modelo luego que se descubriera que pasó la noche con el boxeador, sin embargo, ella optó por guardar silencio y solo hizo un gesto de negación intentando descartar una reconciliación.

Como se recuerda, Samantha Batallanos recibió medidas de protección gracias al Ministerio de la Mujer, en el marco de su denuncia por agresión física y psicológica contra Jonathan Maicelo.









¿POR QUÉ SAMANTHA DENUNCIÓ A MAICELO?

Samantha Batallanos se presentó el pasado 12 de diciembre en el programa ‘Magaly TV: La Firme’ para contar detalles de la brutal golpiza que le habría propinado Jonathan Maicelo en un taxi. La modelo se mostró visiblemente conmovida al narrar el infierno que habría vivido al lado del boxeador, a quien acusa de haberla agredido en varias oportunidades.

Según confesó, estaba cegada por amor y permitió varias veces que el deportista la agreda verbalmente. “Yo, de verdad, estuve enamorada de él. (…) Jamás imaginé ver su cara de odio”, empezó contando.









También narró frente a cámaras que la primera vez que la agredió físicamente fue cuando se puso celoso de uno de sus trabajadores. “Llegamos al gimnasio, me empezó a estrangular, me agarró a cachetadas en la cama, me mentaba a la madre como no tienes idea”, sostuvo la influencer.

La segunda vez que la habría agredido fue en su restaurante y frente a sus trabajadores. Según narra, el boxeador la lanzó contra el piso y tiró su cartera por los aires. Pese a que le ofreció disculpas, sus agresiones continuaron y ella empezó a normalizarlo.

“Él me amedrentaba mucho; yo empecé a normalizar sus malos tratos. Me dolía mucho, me volví sumisa, pero no toleraba su indolencia”, contó la modelo y empresaria.





