¿Cómo volver a confiar? Samantha Batallanos se encuentra en el ojo de la tormenta tras informar que perdonó a Jonathan Maicelo , a quien denunció por maltrato, pero lo que más llamó la indignación de sus seguidores es que anunciara haber retomado su relación con el boxeador.

Cabe mencionar que no es la primera vez que ambos se lucen cariñosos, el pasado fin de semana se lucieron juntos en una estética. En las imágenes se observaba a Batallanos tomando de la mano a Jonathan, en un intento por tranquilizar al boxeador mientras una doctora le realizaba un procedimiento de inyección facial.

La pareja había llegado de la mano a la función del American Circus. “Pese a todo lo que hemos pasado, hay amor”, dijo Maicelo a Trome.

Por otro lado, la reina de belleza confirmó que están saliendo. “He decidido seguir viéndolo y no sé qué va a pasar”, manifestó.

“Lo que importa es el amor y el respeto, eso es lo que quiero de él”, agregó.





Samantha asegura que Jonathan fue el hombre de su vida

La modelo también aseguró que, en su último encuentro con el boxeador ya no sintió miedo ni sentimientos malos contra su expareja.

“La verdad, no. Toda esa sensación, todas esas emociones que tuve en diciembre ya se habían disipado y ya solo queda la dependencia emocional. Hay muchas cosas que uno tiene que atender de manera psicológica, con tratamiento, me falta esa parte”, confesó.

A pesar de los maltratos que alega haber recibido, Batallanos no dudó en considerar a Jonathan Maicelo como el amor de su vida.

“Hemos vivido un año 24/7, yo no me podía despegar de él. Para mí fue el hombre de mi vida, me enamoró a tal magnitud que no me quería despegar de él y viceversa”, concluyó.

