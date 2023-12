Luego de denunciar a Jonathan Maicelo por agredirla salvajemente al interior de un taxi, Samantha Batallanos reapareció en televisión para desmentir al boxeador, quien la acusa de haberlo extorsionado para no contar su verdad públicamente a cambio de dinero.

La modelo estuvo en un enlace en vivo con el programa ‘Magaly TV: La Firme’ y calificó el comunicado de su expareja como un intento desesperado para limpiar su imagen ante tan graves denuncias por violencia.

“Creo que estos son los manotazos de ahogado que está dando debido a que me han dado ya las medidas de protección y eso, legalmente, a él lo clasifica en calidad de agresor y a mí en calidad de víctima. Entonces, él lo que necesita ahora es una salida porque todo se está derivando a la Fiscalía Penal como violencia contra la mujer. Está asustado”, contó la influencer evidentemente indignada.





¿Qué denunció Jonathan Maicelo?

Jonathan Maicelo también lanzó fuertes acusaciones contra su expareja y asegura que ha intentado extorsionarlo para no salir a contar su verdad a cambio de una fuerte suma dinero.

“Hago de conocimiento público que he sido extorsionado de forma indirecta por mi expareja, quien le dijo a mi socio que para no denunciarme y destruir mi imagen mediáticamente, debía de abonar a su cuenta la suma de 50,000 soles, algo que ella no ha contado ni contará, porque contradice la conducta de una persona que se muestra como víctima de supuestos actos de agresión”, añade en el comunicado.









