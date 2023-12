Cristian Guadalupe, primo de Jefferson Farfán, rompió su silencio y habló por primera vez sobre la polémica expulsión de Bryan Torres de la orquesta de salsa “Los de la caliente”, la cual fundó en sociedad con la ‘Foquita’.

Según contó el cantante en el programa ‘Amor y Fuego’, el novio de Samahara Lobatón habría intentado abusar de la confianza al asumir cargos que no le correspondían dentro de la agrupación salsera.

“No llegaba necesariamente tarde siempre, pero ha tenido unas actitudes que no le cuadraban a toda la orquesta. Se creía dueño cuando a veces yo llegaba tarde porque a muchos les decía cosas”, empezó contando el músico.

Los aires de superioridad de Bryan Torres habrían generado molestias entre los integrantes de la orquesta, por lo que se optó por retirarlo, según contó el primo del exfutbolista de Alianza Lima.

“Cuando yo llegaba tarde, mi coordinador me decía ha pasado esto y esto, cuando no estaba yo, él hacía esas cosas y cuando yo estaba no hacía esas cosas porque me respetaba y yo con la mirada no más podía bajarlo en una”, contó Cristian Guadalupe.









