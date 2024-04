¿Cómo puedes conectar con un país que es un completo extraño? Habrás nacido aquí, pero tanto la gente como la cultura, o la historia, no te son familiares. ¿Y qué puedes hacer frente a ello, cuando tu propia vida y familia están interconectadas con los eventos históricos del país? Quizás estas preguntas están alrededor de la película La piel más temida dirigida por Joel Calero y que tiene como protagonista a la actriz Juana Burga.

Alejandra (Juana Burga) vuelve al Perú tras veinte años de estar en el extranjero. Su madre le urgió no regresar, pero ella deseaba vender la casa colonial de su familia materna. Una vez en el país, se establece en el Cusco, donde descubre a mayor profundidad sus raíces. Para su desagradable sorpresa, se entera de que su padre sigue vivo, y está en prisión por haber ayudado a la organización terrorista Sendero Luminoso.









Se puede interpretar que Calero tuvo bien claro desde el principio que quería retratar, mediante sus películas, el daño de la violencia en el Perú. Ha formado una trilogía en base a ello. La primera cinta, La última tarde, trata sobre dos exsubversivos del MRTA. Y La piel más temida es la segunda entrega de esta saga. Más adelante estrenará Álbum de familia, sobre el hijo de un soldado de las Fuerzas Armadas. Esta temática siempre es delicada de abordar y puede llegar a ser controversial, pero el cine es el mejor reflejo de la realidad, y siempre es necesario observar cómo el pasado influye en el presente.





Juana Burga en "La Piel Más Temida".





De la trama destaca cómo se genera la conexión entre la violencia en el Perú, la desadaptación del peruano inmigrante y la falta de la figura paterna en varios peruanos. Juana Burga nos explicó que esa fue la intención del director, y ella estuvo interesada, en primer lugar, en este proyecto por presentar un tema complejo con un personaje empoderado. “Abarcamos mucho la ausencia paterna en la cinta, yo personalmente lo he vivido, y queremos concientizar a la población de que no debemos normalizar estos actos. El director estuvo inspirado por una cena entre amigos, y al observar que el 80% de ellos no conocía a su padre”, dijo la actriz a Perú21.









Otro elemento que se quiso poner en relieve en la cinta fue la idea del extranjero, y cómo su vida cambia en relación con el Perú. “Pude vivir eso. Al regresar a tu país, años después, lo encuentras completamente distinto. La familia cambia, hay nuevos negocios... Llevo 15 años viviendo fuera, y aunque vengo de visita, sentí que me quería comprometer con filmar esta película, tenía una conexión muy fuerte con Cusco y el pueblito de Maras, visitar las zonas no tan turísticas. Quería enriquecerme con mi cultura y mi legado ancestral”, agrega Burga.





DATOS:

Juana Burga fue elegida para el papel principal una vez que el director, Joel Calero, la vio en la cinta argentina Los últimos .

. Calero también ha dirigido la película Cielo oscuro .

. En el elenco también están Lucho Cáceres, María Luque y Amiel Cayo.





