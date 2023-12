Luego de recibir críticas por reemplazar a Youna con Bryan Torres en el proyecto escolar de su hija, Samahara Lobatón rompió su silencio en ‘Magaly TV: La Firme’ para defenderse y culpar al barbero, a quien acusa de ser un padre ausente en la vida de su hija.

Si bien reconoció que tiene bloqueado al barbero, la influencer insiste en que Youna no se comunica con su hija y que no cumple con el horario de llamadas que él mismo estableció en su conciliación.

“Su hora de llamar es a las 2:30p.m. y si llama a las 3:00 p.m. ya no va poder hablar con ella porque mi hija está en su clase de gimnasia. Yo no tengo por qué reventarle el teléfono para que hable con su hija. Si él no llama a Xianna es porque no quiere”, sostuvo la exchica reality.





LA DESMIENTEN EN VIVO:

Mientras Samahara Lobatón ofrecía una entrevista a Magaly Medina, Youna envió una captura de pantalla donde la influencer se niega a que hable con su hija por haberse pasado dos minutos de su hora establecida en su acuerdo.

Tras quedar al descubierto, Samahara se defendió asegurando que el barbero llama cada vez que quiere y que cuando la pequeña estuvo enferma tampoco se comunicó desde los Estados Unidos.

“Mi hija estuvo enferma y mis hermanas y mis familiares le informaron, y a él no le interesó. Mi tía le dijo que su hija estaba enferma y el nunca llamó. El cumpleaños de mi hija fue el 15 de octubre y él supuestamente le prometió un regalo, ya estamos diciembre y el regalo nunca llegó”, añadió Samahara Lobatón antes de insistir que no le ha pedido a su novio Bryan Torres y a la nana de su hija bloquear al barbero.





