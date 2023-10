Este sábado, se emitirá la nueva edición del programa ‘¿Cuál es el verdadero?’ en el que participaron Yiddá Eslava y Julián Zucchi previamente a su separación. Entérate qué fue lo que dijeron días antes de anunciar la ruptura de su matrimonio.

Para empezar, en esta oportunidad, ambos se enfrentaron a Úrsula Boza y Christopher Gianotti en un divertido formato, que se trata de poner a prueba la habilidad para ir descubriendo mentiras. Esto dijeron Yiddá y el argentino:

Este sábado los veremos en ‘¿Cuál es el verdadero?’...¿qué tan buenos son descubriendo farsantes?

Julián: Somos un gran equipo y nuestra confianza mutua es lo que nos mantiene unidos. Confío plenamente en Yiddá y sé que juntos lograremos ganar.

Yiddá: Existe una confianza recíproca. Él nunca será una amenaza para mí y yo tampoco lo seré para él, los demás deberían prepararse, ya que somos un gran equipo.

¿Quiénes mienten más, los hombres o mujeres?

Julián: Ambos géneros pueden mentir, pero a veces es más fácil descubrir las mentiras en los hombres. Las mujeres suelen tener una gran memoria y habilidad para pensar en varias cosas a la vez. Además, son estrategas y tienen un talento innato para la investigación, ellas pueden descubrir muchas cosas, incluso, utilizando funciones como el modo incógnito en Instagram.

Yiddá: Las mujeres tenemos una capacidad impresionante para mentir, podemos sostener una mentira hasta la muerte . Y, también, cuando sale una red social nueva, ya sabemos cómo utilizarla.

Entonces, ¿Yiddá revisa tu celular?

Julián: La amenaza de Yiddá por sí sola ya es suficiente para infundirme miedo y evitar malas decisiones. El simple miedo de saber que si alguna vez hago algo indebido, ella lo descubrirá, me aleja de todo mal (risas). Siempre afirmo que soy fiel por dos razones: por convicción y por temor.

En algún momento, Julián, comentaste que perdonarías una infidelidad...

Julián: Entiendo que hay situaciones en las que podría suceder algo, si no es algo planeado o premeditado, simplemente si casualmente sucede, podría pensarlo.

¿Qué harías si descubres una infidelidad de Julián?

Yiddá: Si hay infidelidad, saldré y lo diré. En la pareja hay dos momentos, ser padres y ser pareja, y en ese momento nos tocaría solo compartir la relación de padres.

Julián: Una vez un amigo productor me llamó para decirme que había un ‘ampay’ de Yiddá. Se lo conté, y ella me dijo ‘que lo saquen para demandar y ganar dinero’ (risas). Al final, resultó ser otra artista y se había filtrado mal la información.

Ahora, por mala suerte, después del último ‘ampay’, días antes ya había empezado a entrenar en un gimnasio dentro de un hotel, pero no temo a nada, yo entreno solo, me pongo mis auriculares y voy al sauna solo.

¿Y ustedes mienten?

Julián: A veces Yiddá piensa que le miento a propósito , pero en realidad se me olvidan las cosas, las omito sin intención. Cuando he intentado mentir, no me ha durado mucho porque se nota en mi rostro, soy realmente malo para mentir.

Yiddá: Cuando él obvia algo, sé que lo hace a propósito. En mi caso, cuando quiero mentir, me cuesta mucho, no soy una persona mentirosa, es mi mayor problema. Julián me dice que, a veces, debería mentir u ocultar información para evitar lastimar a los demás.

¿En qué proyectos están ahora?

Julián: Estoy abriendo una productora en Argentina junto a Deyvis Orosco, una productora versátil que se encarga de todo: artistas, música, cine y publicidad. Pronto tendremos más detalles disponibles.

